Ile Maurice: Rajen Valayden saisit la FCC pour «fraude grave» alléguée

Un contrat de plus de Rs 3 milliards, un rapport indépendant accablant... et une autorité publique qui s'apprêterait à débloquer des fonds publics contestés. Rajen Valayden, journaliste chez Capital Media, a demandé à la Financial Crimes Commission (FCC) d'ouvrir une enquête sur ce qu'il qualifie de «fraude sérieuse» dans un contrat pour des travaux du «Plaines Wilhems Sewerage Project».

La plainte, déposée, hier 27 juin, vise le processus de règlement d'une réclamation de Rs 414 millions soumise par la joint-venture Thymian Holding GbR (compagnie allemande) - Sotravic Ltée. Selon Rajen Valayden, tout porte à croire qu'un déblocage de fonds publics est en cours, en violation des recommandations du claims consultant indépendant Ramen Bahadoor, mandaté par la Wastewater Management Authority (WMA) dans le cadre du contrat WW80F - Construction of Reticulation Network and House Connections for Lot 1A - pour la première phase du Plaines-Wilhems Sewerage Project.

Le contrat WW80F concerne la construction du réseau d'égouts et de branchements domestiques dans la région des Plaines-Wilhems, sous la supervision de la WMA. La compagnie d'ingénierie désignée pour le projet est C. Lotti & Associati S.p.A., une firme italienne, tandis que la responsabilité de l'exécution des travaux revient à la jointventure Thymian-Sotravic. Les travaux ont officiellement débuté le 1er décembre 2009. La durée contractuelle initialement prévue était de 54 mois, ce qui fixait la date de fin des travaux au 31 mai 2014. Toutefois, une première extension de délai a été accordée jusqu'au 3 juin 2014.

Cette prolongation s'explique notamment par l'interruption des travaux par le déplacement de la station de pompage située à Bambous. Cependant, les travaux ont été marqués par plusieurs retards et modifications contractuelles, dont une Variation Order majeure approuvée le 6 novembre 2014, prolongeant l'échéance au 10 novembre 2017 et portant le coût contractuel de Rs 2,84 milliards à Rs 3,92 milliards, avant d'être révisé à Rs 3,15 milliards après l'abandon du South Catchment.

Le rapport Bahadoor : «Delays were largely contractor-induced»

Sollicité par la WMA en août 2019, l'expert indépendant Ramen Bahadoor a livré son rapport le 31 décembre 2019. Dans ses conclusions (sections 6 à 10), il rejette la majorité des coûts de prolongation réclamés par l'entrepreneur, qualifiant plusieurs justifications de nonconformes aux clauses de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC). Il souligne que les retards ont été causés par des défaillances techniques et organisationnelles de l'entrepreneur, Thymian-Sotravic.

Le rapport recommande le rejet pur et simple de la réclamation de Rs 414 millions. Il note également des incohérences documentaires et évoque la possibilité de recouvrement de sommes injustement versées. Pourtant, selon Rajen Valayden, la procédure de déblocage de ces centaines de millions serait déjà enclenchée, sous la pression alléguée de certaines personnalités politiques. Une enquête formelle est donc demandée à la FCC, qui a accusé réception de la plainte.