Ile Maurice: Décès de Sunil Banymandhub, figure respectée du secteur privé

Sunil Banymandhub, personnalité influente du secteur privé mauricien, est décédé, ont annoncé samedi ses proches. Il laisse derrière lui une empreinte durable dans le monde des affaires et de la gouvernance d'entreprise à Maurice.

Ancien dirigeant du groupe Rogers et administrateur de référence dans plusieurs grandes entreprises mauriciennes, M. Banymandhub s'était imposé comme l'une des voix les plus respectées du secteur privé local. Il était également engagé dans des initiatives de gouvernance d'entreprise et de développement durable, notamment au sein de l'Institute of Directors et d'organismes à but non lucratif.

Apprécié pour son intégrité, son sens stratégique et sa capacité à fédérer, il était régulièrement sollicité comme conseiller et intervenant sur des questions économiques et managériales.

De nombreuses personnalités du monde économique, politique et associatif saluent la mémoire d'un homme de vision et de rigueur. Les funérailles auront lieu dans l'intimité familiale. Une cérémonie d'hommage public est envisagée dans les prochains jours.