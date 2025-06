Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 juin 2025

revue de presse

Gabon : Le pays décroche plus de 1600 milliards FCFA d'Afreximbank pour ses projets miniers et énergétiques

Dans l’ambiance de la 32ᵉ Assemblée annuelle d’Afreximbank, le Gabon a signé ce 27 juin à Abuja au Nigéria deux accords majeurs avec la banque panafricaine pour soutenir ses ambitions minières et énergétiques. Sous la houlette des deux ministres en charge et du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, les projets gabonais viennent de prendre espoir d’une réalisation concrète.

Le premier accord porte sur un financement de 3 milliards de dollars américains, soit environ 1600 milliards de FCFA. Cette enveloppe est destinée à la construction d’infrastructures stratégiques, notamment pour la transformation locale du manganèse, le renforcement de l’offre énergétique et le développement d’une nouvelle ligne ferroviaire. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté du pays de maximiser la valeur ajoutée de ses ressources naturelles. (Source allAfrica)

Maroc : Une étudiante affiliée à l’EI arrêtée à Rabat

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a annoncé vendredi l’arrestation, à Rabat, d’une étudiante dans un institut supérieur technique, suspectée de planifier une attaque terroriste d’envergure, avec pour première cible un lieu de culte dans la capitale marocaine. L’opération a été menée grâce à une coordination étroite entre la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et les services de renseignement français, selon un communiqué officiel du BCIJ.

La mise en cause, affiliée à l’organisation État islamique (EI), aurait entrepris de se former à la fabrication d’explosifs et de poisons, en plus de s’être procuré des équipements destinés à la concrétisation de son projet meurtrier. L’enquête préliminaire fait état d’un processus avancé de radicalisation et de planification, stoppé in extremis par les forces de sécurité. (Source apanews)

Cameroun : Le ministre d'État Bello Bouba annonce sa candidature à la présidentielle

Bouba, président de l'UNDP, et ministre d'État au nom d'une alliance entre son parti et le RDPC, s'est lancé ce samedi 28 juin dans la course à la présidentielle d'octobre 2025, au cours d'une réunion du comité central de son parti à Yaoundé. Une décision qui marque aussi la rupture avec le président Paul Biya.

Il n'y a vraiment pas eu de suspens. Dès l'entame des travaux, Bello Bouba a annoncé que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) participera, dans les neuf prochains mois, aux différentes élections attendues au Cameroun, dont bien sûr l'élection présidentielle d'octobre 2025. De la parole aux actes, la candidature de Bello Bouba, appelée par tous les intervenants, a été formalisée, consacrant un tournant dans la vie de ce parti. (Source RFI)

Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo débouté par la Cour africaine des Droits de l'Homme

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté toutes les allégations de violations des droits formulées par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo à l'encontre de la République de Côte d'Ivoire.

Le 7 septembre 2020, Laurent Gbagbo a accusé la Côte d'Ivoire d'avoir violé plusieurs de ses droits fondamentaux dans le cadre du processus qui a conduit à sa radiation des listes électorales de 2025. Après examen, la Cour africaine a estimé que l'État ivoirien n'avait enfreint aucune disposition des textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. (Source Africanews)

Tchad : Six nouveaux diplomates accrédités

Le Tchad s’ouvre à une diplomatie dynamique en diversifiant ses partenariats stratégiques avec notamment deux pays d’Afrique de l’Est.

C’est lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 25 juin au palais Toumaï, que le diplomate djiboutien Abdi Mahamoud Eybé a présenté ses lettres de créances au président tchadien Mahamat Idriss Déby. Un acte qui confrère au représentant permanent de Djibouti auprès de l’Union africaine et de la Commission économique pour l’Afrique, le statut de tout premier ambassadeur de la République de Djibouti accrédité auprès du Tchad. (Source Africa 24)

À Djibouti, Guelleh prône une souveraineté “pleine et entière” face aux crises mondiales

À l’occasion du 48e anniversaire de l’indépendance de Djibouti, le président Ismaïl Omar Guelleh a lancé un appel ferme pour une souveraineté “pleine et entière” du pays. Dans un discours solennel prononcé ce 27 juin, le chef de l’État a mis l’accent sur l’unité nationale, la résilience face aux turbulences internationales, et le rôle central de l’innovation économique dans le maintien de l’indépendance du pays.

Devant une foule rassemblée à Djibouti-ville après un défilé militaire spectaculaire, le président Guelleh a souligné que Djibouti devait s’appuyer davantage sur ses ressources internes. Dans un monde secoué par les conflits, les dérèglements climatiques et les tensions migratoires, il a insisté sur la nécessité de protéger le modèle social du pays et de renforcer sa résilience à travers la diversification de son économie. « L’innovation est au cœur de notre stratégie pour rester compétitifs », a-t-il affirmé. (Source Africapresse)

L’Alliance démocratique (DA), deuxième parti d’Afrique du Sud, quitte le « dialogue national »

Impulsé par Cyril Ramaphosa, ce dialogue national est la cible de vives critiques de la part de la DA. Le retrait de cette dernière est une nouvelle illustration des tensions qui minent le « gouvernement d’unité nationale » dont elle fait partie.

Le deuxième parti politique d’Afrique du Sud, l’Alliance démocratique (DA), membre de la coalition gouvernementale, a annoncé samedi 28 juin se retirer du « dialogue national » lancé par le président Cyril Ramaphosa pour résoudre les problèmes qui minent le pays.

Cette annonce fragilise le « gouvernement d’unité nationale » (GNU), quelques jours avant son premier anniversaire. (Source Jeune Afrique)

Cap sur 500 000 tonnes : Le Togo mise gros sur le soja

Le Togo veut franchir un nouveau cap dans le développement de sa filière soja. La campagne 2025–2026 a été lancée vendredi avec une ambition claire : atteindre une production de 500 000 tonnes, contre environ 260 000 actuellement.

Un défi ambitieux, mais réalisable selon le Conseil interprofessionnel de la filière soja du Togo (CIFS-Togo), qui appelle à la mobilisation générale de l’ensemble des acteurs de la chaîne – producteurs, commerçants, transformateurs et exportateurs.

Le soja représente aujourd’hui l’une des principales cultures d’exportation non cotonnières du pays, générant des devises et des emplois tout en renforçant la sécurité alimentaire nationale. Utilisé dans l’alimentation humaine, animale et la transformation industrielle, ce produit riche en protéines suscite un intérêt croissant auprès des investisseurs privés et des partenaires techniques. (Source togonews)

Beach-volley – 1/4 Continental Cup U-21 (Filles) : Historique, le Sénégal bat le Nigeria et se qualifie au mondial

Les Lionnes Espoirs ont réussi l’épreuve du Nigeria ce samedi en début de soirée. En quart de finale de la Continental Cup U-21 de Beach-volley, le Sénégal a pris le dessus sur les Nigérianes (2-0) pour passer en demi-finale et se qualifier au prochain Mondial.

C’est une victoire historique que vient de décrocher le Sénégal à la Continental Cup U-21 de Beach-volley, au Maroc. Les Lionnes Espoirs ont en effet dominé le Nigeria en quart de finale ce samedi sur le score de 2 à 0. Un succès qui envoie les Sénégalaises en demi-finale de la compétition, mais pas que. (Source wiwsport)

UEMOA : Bientôt, un prix du journalisme économique

La plateforme Médias UEMOA et la commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), ont tenu du 25 au 27 juin 2025, la première édition du colloque sous-régional sur le journalisme économique dans l’espace UEMOA.

"Le colloque a été marqué par des appels unanimes à la création de conditions idoines pour le rayonnement du journalisme économique dans la sous-région... Le colloque a également entériné la création du Prix du journalisme économique de l’UEMOA, une distinction annuelle destinée à valoriser les meilleures productions journalistiques portant sur les enjeux macroéconomiques, les politiques communautaires, l’intégration régionale et la gouvernance économique" lit-on du communiqué. (Source Lefaso.net)