Tunisie: Mercato - L'Espérance sur Adama Coulibaly

L'EST aurait récemment engagé des discussions avec Adama Coulibaly, ailier droit malien de 19 ans évoluant à Al Hilal Omdurman.

Révélé en C1 la saison passée, Coulibaly est certes lié par un engagement avec l'association soudanaise jusqu'en juin 2029, mais son club employeur n'a pas brandi son veto et se trouve prêt à le céder dès cet été. Buteur à neuf reprises en 17 matchs toutes compétitions confondues lors de l'exercice écoulé, « Messi », comme le surnomment les fans d'Al Hilal, ne manque pas de prétendants, à l'instar du RC Lens, du Stade Brestois, le SC Braga et des Sud-Africains d'Orlando Pirates qui se sont renseignés sur lui.

Evalué 600.000 euros sur le marché des transferts, le joueur concentre donc les convoitises et pour le cas de l'Espérance Sportive de Tunis, il faudra forcément faire un gros effort financier pour pouvoir s'attacher les services de la pépite malienne. Attendons voir.

Saif-Eddine Khaoui vers le Red Star

Après une courte expérience en Australie, du côté de Macarthur (bail de six mois), Saif Eddine Khaoui, milieu offensif de 30 ans, va opter pour le Red Star pour un contrat de deux ans. Evalué 750 000 euros par Transfermarkt, Khaoui a joué 5 matchs avec Macarthur et délivré trois passes décisives.

Ali Youssef, jusque-là intransférable...

Sous contrat avec le Club Africain jusqu'en juin 2026, l'axial libyen Ali Youssef, 23 ans, reste cependant sous les radars des Cairotes d'Al Ahly qui devront toutefois payer le montant de la clause libératoire de l'ordre de 800.000 dollars s'ils désirent s'attacher ses services, mais pas seulement.

En effet, il faudra non seulement composer avec la volonté du joueur, mais aussi convaincre le coach Mohamed Sahli qui compte sur son taulier pour la saison à venir. Jusque-là donc, le joueur formé à Ahly Benghazi, n'obtiendra pas de bon de sortie à moins d'une offre que le CA ne pourrait décliner.

Avec du talent à revendre, quatre buts signés et six assist délivrés en 25 matchs, Ali Youssef a vite fait de se faire un nom au CA et de devenir l'un des maillons forts de l'équipe. Et il faudra forcément casser sa tirelire pour le « déloger » du Parc A.

Fourat Soltani opte pour le Cska Sofia

Alors qu'il devait rallier la Russie et opter pour un club dont le nom n'avait pas été révélé, Fourat Soltani, arrière gauche de 25 ans, va finalement mettre le cap sur la Bulgarie et s'engager avec le Cska Sofia pour un bail de trois ans.

Libre de droit après la fin de son engagement avec l'USM, le désormais ex-latéral des Bleus, passé aussi par les rangs de l'ASM et de l'UST, a signé un but et délivré 5 passes décisives en 34 matchs disputés la saison passée.

Mohamed Amine Tougai signerait à Al Ain

Libre de droit après la fin de son aventure avec l'EST, l'international algérien Mohamed Amine Tougai serait en passe d'opter pour les Emiratis d'Al Aïn FC. Le défenseur de 25 ans va vraisemblablement s'engager pour une durée de deux ans et se trouve coté 1,5 million d'euros sur Transfermarkt.

Hamza Mathlouthi sur le marché

Le latéral Hamza Mathlouthi, 32 ans, quitte Ezzamalek après la fin de son engagement. Cinq ans au Caire ponctués de réussite mais aussi de périodes difficiles comme cette blessure aux ligaments croisés intervenue en début d'année, freinant net l'élan d'un joueur qui n'a donc disputé que 14 matchs la saison passée. Actuellement en fin de convalescence, l'ex-cabiste et clubiste sfaxien tentera à présent de relancer sa carrière en dénichant un point de chute.

Jeunes recrues au Havre et à Monaco

Skander Bouzamita, milieu défensif de 17 ans formé à l'Olympique Lyonnais, a signé un contrat professionnel avec Le Havre Athletic Club. Aussi, du côté du Rocher, Adam Ben Aouana, natif de 2006, a opté quant à lui pour l'AS Monaco. Arrière latéral pouvant évoluer dans l'axe mais aussi plus haut, à la récupération, le joueur a été formé à l'OGC Nice.