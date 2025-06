Tunisie: Amélioration des conditions de vie - Un objectif dont la concrétisation frôle l'utopie

Dispose-t-on des moyens stratégiques, institutionnels et logistiques indispensables à l'amélioration des conditions de vie ? Peut-on, réellement, concrétiser cet objectif qui figure parmi les points cruciaux mentionnés noir sur blanc dans le nouveau projet de la Loi de finances ? « L'amélioration des conditions de vie » fera-t-elle enfin l'objet d'un tournant socioéconomique positif, fondé sur le principe de l'équité sociale ou restera-t-elle une simple utopie, véhiculée, couramment, sans pour autant en déceler les traits ?

Il faut dire que la fixation de cet objectif à caractère socioéconomique constitue un grand challenge qui met les parties concernées, notamment les institutions de l'Etat et la société civile, face à de lourdes responsabilités. Loin d'être une expression d'optimisme idyllique, elle est censée mettre à nu toutes les défaillances devenues intrinsèques aux conditions de vie des Tunisiens.

Ces derniers, rappelons-le, ne vivent pas dans les mêmes conditions ; ils ne revendiquent pas les mêmes droits, bien que les droits citoyens d'une même société aient dû être les mêmes, dans le respect infaillible du principe de l'égalité sociale.

Pour mieux comprendre ce quiproquo et définir clairement les obstacles susceptibles d'enfreindre la réalisation de cet objectif, Abdelsattar Sahbani, sociologue, rappelle, avant toute chose, que dans les années 60 et 70, les objectifs sociologiques convergeaient, tous, vers la promotion de l'Homme; « une promotion qui se traduisait à travers des objectifs bien déterminés, à savoir l'emploi, que l'on voulait décent, la liberté de circulation, l'accès au logement, à la scolarité et à la santé de base », rappelle-t-il.

Aujourd'hui encore, la promotion de l'Homme semble être freinée par moult obstacles : le chômage, l'autorisation de circuler, la difficulté d'accéder au logement ainsi qu'un enseignement dont la qualité est à discuter et un système de santé qui peine à être performant; autant de points culminants qui en disent long sur les réformes colossales qui urgent...

Le schéma logistique

Cela dit, avant d'envisager la concrétisation de l'amélioration des conditions de vie, le sociologue établit le schéma sociologique et autres, institutionnel, tous deux basiques à toute intervention dans ce sens. « D'un point de vue sociologique, il faudrait cerner la cible. Miserons-nous davantage sur l'individu, sur le cadre groupal ou sur les institutions ? Pour tabler sur l'individu, il faudrait examiner son degré de motivation, sa culture, son esprit participatif, etc.

Le cadre groupal, lui, poursuit M Sahbani, commence par la famille pour atteindre les régions. Quant aux institutions, elles détiennent une double fonction : celle de motivation, et celle de sanction. La première sert la promotion de l'Homme et l'application de la loi ; la deuxième sanctionne ceux qui enfreignent les deux principes précités ».

Le sociologue ne manque pas de rappeler la typologie institutionnelle. En effet, les institutions se répartissent en deux groupes majeurs : les institutions basiques, qui fournissent des services au citoyen, dont les écoles, les hôpitaux, etc., et les institutions chargées des grandes orientations de l'Etat.

Le hiatus !

Venons-en maintenant à la pratique ! Lorsqu'on envisage d'améliorer les conditions de vie des Tunisiens, il convient de prendre au sérieux deux notions clés marquant la société, à savoir la disparité et les inégalités. Le sociologue met le doigt sur les disparités sociales et régionales de taille qui persistent.

Les citadins n'ont pas les mêmes conditions de vie que les ruraux. Ceux qui vivent dans les régions côtières ne vivent pas les mêmes conditions que ceux qui vivent dans les régions de l'intérieur... «Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent pour rendre cet objectif réel et réaliste dans une société qui souffre d'inégalités ? L'amélioration des conditions de vie serait-elle un objectif fixé pour la consommation collective ?

Rappelons-nous qu'après la Révolution, de grandes inégalités régionales et développementales ont été cernées dans le but de les émousser via des stratégies et des interventions pro-égalitaires, en vain ! Finalement, il y a un hiatus entre les attentes sociales et la dynamique institutionnelle, voire entre le politique et la politique. Caduques, les institutions font de la résistance. On ne peut aucunement passer de l'inégalité et l'égalité en étant munis de lois désuètes et d'institutions dépassées», explique Sahbani.

Le privé accapare les secteurs stratégiques

Par ailleurs, l'amélioration des conditions de vie s'appuie, immanquablement et inéluctablement, sur les prestations des secteurs stratégiques, notamment la santé, l'enseignement, le transport et l'habitat. « Or, tous ces secteurs sont sortis de la coupole étatique pour être privatisés.

Du coup, on ne peut pas imposer une politique au secteur privé ! Ce dernier a pour devise le but lucratif qui s'oppose totalement, d'ailleurs, au secteur public. Certes, il est possible de soutenir le secteur privé via des encouragements et une politique incitative, tout au plus. En revanche, c'est au secteur public seul de se plier aux priorités et aux directives nationales », conclut-il.