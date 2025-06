Tunisie: Construction de l'un des plus grands ponts du pays sur l'oued Medjerda - Tous les détails du chantier

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, s'est rendu ce samedi 28 juin dans le gouvernorat de Béja, où il a donné le coup d'envoi à plusieurs projets d'infrastructure, et a suivi l'avancement de la construction de l'un des plus grands ponts de Tunisie sur l'oued Medjerda.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Zouari a souligné la volonté du ministère d'accélérer le rythme de réalisation des projets en cours, en particulier ceux liés aux routes et aux ponts, tout en assurant la clôture de plusieurs chantiers, notamment l'aménagement de quartiers à Testour, la réhabilitation des pistes rurales, la réfection de routes à Teboursouk en béton bitumineux, ainsi que la construction du pont majeur sur l'oued Medjerda, destiné à relier efficacement les délégations de la région entre elles.

Le ministre a en outre évoqué les efforts du ministère pour garantir le bon déroulement de la campagne de récolte céréalière, à travers le déblayage des pistes agricoles, la mise à disposition de moyens logistiques supplémentaires pour prévenir les incendies et sécuriser les accès aux zones de production.

Zouari a indiqué qu'un nombre significatif de projets seront finalisés d'ici 2025, avec des retombées directes sur la qualité de vie des citoyens. Il a qualifié le rythme d'exécution dans le gouvernorat de Béja de " respectable".

Il a aussi annoncé la programmation, dans le cadre du prochain plan de développement, d'un projet structurant très attendu : l'autoroute reliant Majaz El Bab au Kef.

Un pont stratégique sur l'oued Medjerda

De son côté, Mohamed Adnane Maghrebi, chef du service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'Équipement de Béja, a précisé que la construction du pont sur l'oued Medjerda, inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation de la route régionale 76, est l'un des plus grands du pays. Le pont, long de 307 mètres, vise à désenclaver d'importants centres de population comme Mestouta et Teboursouk. À ce jour, le taux d'avancement du chantier atteint 18 %.

Le projet, financé par le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), représente un investissement de 28,5 millions de dinars. L'achèvement des travaux est prévu pour la mi-2026.

Au cours de sa visite, le ministre a également lancé les travaux d'aménagement et d'intégration du quartier Zâfran - 20 Mars à Testour, pour un coût avoisinant les 4 millions de dinars. Le projet comprend la réhabilitation des voiries, la mise en place d'un réseau d'assainissement, la fourniture d'eau potable, ainsi que l'aménagement d'un espace vert.

Par ailleurs, il a donné le coup d'envoi aux travaux de réhabilitation de la piste de Qaraouechia à Testour sur 2,5 km, et a inspecté plusieurs chantiers en cours, dont la réfection des points critiques sur la route régionale 76, entre les points kilométriques 25 et 31.

À l'entrée de la ville de Teboursouk, le ministre a constaté l'état d'avancement des travaux de réparation de sections endommagées sur plusieurs routes classées du gouvernorat, couvrant une distance de 37,2 km. Le taux de réalisation y atteint 80 %.

Enfin, dans la délégation de Nefza, Zouari a visité les travaux d'aménagement des quartiers El-Barid et Essoueissia, ainsi que ceux de protection de la ville contre les inondations.