Tunisie: De la citoyenneté responsable

Ceux qui crient quotidiennement sur tous les toits que les lobbies de tout acabit ont réussi leurs manœuvres et sont parvenus à contenir, pour le compte de leurs intérêts, toutes les mesures présidentielles, tout en tirant profit des législations en vigueur et en imposant leur diktat doux et souple en faisant preuve d'une capacité très intelligente à exploiter les astuces «légales» qu'offrent les lois gérant les affaires publiques, se doivent de réviser leurs calculs.

Parce que la persévérance qui imprime l'approche suivie par le Président de la République en vue de prouver la compromission des corrompus ne peut que produire ses effets. Parce que contrairement à ce que certains commentateurs ou analystes prédisent, le souci du Chef de l'Etat de rappeler, à chacune de ses rencontres avec ses proches collaborateurs, en premier lieu la Cheffe du gouvernement, que les fautifs et les contrevenants n'échapperont pas à la reddition des comptes, eux et ceux qui les commanditent et les financent, malheureusement, au vu et au su de tout le monde.

En répétant ces engagements solennels, le Chef de l'Etat signe quotidiennement un pacte renouvelé de confiance et de crédibilité avec les Tunisiennes et les Tunisiens. Profondément convaincus que leur Président leur tient le langage de la vérité et de la transparence, ces derniers sont, plus que jamais, déterminés à aller de l'avant sur la voie de retrouver leur dignité et de recouvrer effectivement leur droit absolu à partager équitablement les fruits de leur labeur et de leur abnégation.

Loin des manoeuvres d'antan qui permettaient aux profiteur et aux arrivistes de spolier les richesses nationales et de servir effrontément les intérêts et les agendas des forces de la réaction et de l'obscurantisme.

Et ceux qui se demandent pourquoi les lobbies et les lobbystes ne sont pas encore démasqués et pourquoi ils sont présentés comme des épouvantails, sont appelés à fouiller dans l'histoire du pays pour découvrir que ces forces invisibles sont présentes parmi nous et vivent sans pour autant être démasquées. Tout simplement parce que la culture enracinée en nous depuis des siècles et des siècles, contraire aux préceptes de notre sublime religion, nous handicape et nous empêche d'assumer pleinement notre statut de citoyens responsables.