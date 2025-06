Afrique du Nord: Situation en Libye - Appui constant de la Tunisie aux efforts de la Manu

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu hier la vice-secrétaire générale des Nations unies et cheffe de l'équipe de révision stratégique de la mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul), Daniela kroslak.

D'après un communiqué du département, la réunion a été l'occasion au cours de laquelle le ministre a réitéré l'engagement de la Tunisie à soutenir les efforts de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) pour soutenir le processus politique et parvenir à la stabilité dans ce pays frère conformément à une vision conduisant à une solution durable et globale par consensus de toutes les parties sous les auspices des Nations unies.

Le chef de la diplomatie a également souligné l'importance du rôle joué par l'équipe de révision stratégique dans l'évaluation du mandat de la mission des Nations unies et le suivi de sa réponse aux développements politiques, sécuritaires et humanitaires en Libye afin de proposer les recommandations nécessaires pour renforcer son efficacité sur le terrain.

Le ministre a assuré le responsable onusien de la disponibilité constante de la Tunisie à soutenir tous les efforts diplomatiques pour promouvoir le dialogue et soutenir les efforts de réconciliation entre les différentes parties libyennes et parvenir au consensus souhaité afin d'aboutir à une solution politique libyenne durable qui respecte la souveraineté de ce pays frère et son intégrité territoriale loin de toute ingérence extérieure dans ses affaires intérieures. Cela permettra de consolider les piliers de la sécurité et de la stabilité en Libye et dans la région arabe et africaine.

Pour sa part, Mme Daniela kroslak a apprécié le soutien indéfectible et continu de la Tunisie à la mission des Nations unies en Libye et a exprimé ses profonds remerciements et sa gratitude à la Tunisie pour sa coopération et son soutien aux efforts des Nations unies pour appyuer le processus politique en Libye et parvenir à un règlement politique consensuel et global dans ce pays, tout en prenant en compte les dimensions sécuritaire, économique, sociale, culturelle et éducative.

Elle a également salué les positions équilibrées, neutres et constructives de la Tunisie quant à la situation en Libye et son rôle important dans le soutien au dialogue, au consensus et aux efforts de réconciliation entre frères libyens à divers niveaux.