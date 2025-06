Au vu des dernières audiences accordées à la Cheffe du gouvernement et de la récente réunion du Conseil des ministres, le Président Kaïs Saïed prouve qu'il est déterminé à aller de l'avant dans la concrétisation de son projet social, économique et sécuritaire pour la Tunisie nouvelle.

En effet, dans le communiqué rendu public par la présidence de la République à l'issue de la récente rencontre avec Sarra Zaâfrani Zenzri, le Chef de l'Etat a réitéré ses dénonciations à l'encontre des pratiques exercées par bon nombre de milieux manipulateurs dans le sens où ils usent des différents subterfuges possibles et imaginables dans le but d'attiser les tensions et de provoquer des crises en vue d'aggraver la situation dans le pays.

Et encore une fois, le Président de la République a affirmé qu'il est plus ferme que jamais face aux responsables de tels agissements qui seront appelés à assumer la responsabilité de leurs méfaits.

Et encore une fois, le Président Saïed a fustigé la complicité de certains responsables au sein de l'Administration qui sont en connivence avec lesdits lobbies, tout en précisant qu'ils devront désormais répondre de leurs actes et rendre des comptes conformément aux textes de loi, surtout que tous ceux qui croient pouvoir échapper à la justice se trompent sur toute la ligne.

Et d'indiquer que personne n'est indispensable dans la mesure où ces lobbies se trompent sur toute la ligne en pensant que la relève n'existe pas, alors que plusieurs compétences se trouvent au chômage, mais qui sont bien capables de les remplacer et assumer leurs fonctions et responsabilités.

D'ailleurs, l'opportunité est bien là en ces moments précis afin de donner leurs chances à ces compétences qui, selon les termes mêmes du Chef de l'Etat, répondent aux critères positifs, en l'occurrence «le patriotisme, le travail, l'abnégation et la rigueur» devant constituer les conditions nécessaires et sine qua non pour choisir les futurs responsables destinés à assurer le bon fonctionnement des services publics, de l'administration et des entreprises publiques.

Il faut dire que ces pseudo-responsables évoquent de fausses excuses, faisant croire, à tort, que la faute incombe, plutôt, à la complexité et à la lenteur des procédures pour faire passer la pilule et justifier les lenteurs excessives nécessitées par le traitement des dossiers des citoyens.

Et tout en répétant que bon nombre d'établissements publics sont devenus caducs et appelés à disparaître, le Président de la République a renouvelé son appel à une réforme en profondeur de plusieurs textes en vigueur, tout en mettant l'accent quant à la nécessité de revoir certaines nominations à des postes de responsabilité, ainsi que le statut d'un certain nombre d'établissements publics.

Le Chef de l'Etat assure, ainsi, qu'il est devenu impératif de mettre un terme à l'influence persistante et néfaste de certains lobbys accusés de chercher à semer la discorde au sein de la société tout en veillant à provoquer des crises entravant le développement de la Tunisie qui a besoin, plus que jamais, de bonne gouvernance et d'une transparence optimale dans la gestion de la chose publique.

En un mot, chaque jour qui passe apporte la preuve irréfutable quant à la volonté inébranlable affichée par le Président de la République pour des solutions radicales loin des «vieux clous», tout en exprimant haut et fort qu'il fera tout pour garantir l'avancée résolue du pays sur la voie du progrès et de la prospérité.