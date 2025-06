Tunisie: FTF/Encadrement de l'équipe nationale - Questions sans réponses

Ce n'est pas encore clair le statut du staff technique national, faute de contrats entérinés.

Curieux que certains ne remarquent pas que dans tous les secteurs, on a engagé une lutte acharnée contre la précarité. La raison est tout ce qu'il y a de plus simple : relancer l'envie de travailler et inciter le citoyen dans tous les domaines à se comporter de manière digne et volontaire, pour le bien de la communauté. C'est le seul moyen de remettre au travail le pays.

Comment poser ces deux questions qui taraudent l'esprit de la majorité des observateurs et, bien entendu, ceux qui sont directement intéressés par les réponses ?

Commençons par le communiqué devant fixer les modalités à observer pour le « mercato » estival. En général, à la veille de cette date, un communiqué résume ce que les clubs doivent savoir: les dates, le nombre de joueurs, les âges, les dispositions concernant les étrangers, etc. Cela rend service, surtout pour ceux qui accèdent pour la première fois aux responsabilités.

Jusqu'à présent, motus et bouche cousue. La seconde question est relative au personnel d'encadrement de l'équipe nationale. La FTF n'a pas encore reçu la réponse que devrait lui adresser le ministère de la Jeunesse et des Sports. Son accord est pourtant nécessaire. Cette absence de réponse est un motif de démobilisation. Et aux commentaires d'aller bon train. Toutes les rumeurs sont bonnes pour semer le doute et chahuter l'ambiance.

Où est la confiance ?

A se demander si ce silence est voulu pour changer ce personnel d'encadrement ou pour lui... mettre les bâtons dans les roues. Dans ce cas, et face à cette lenteur administrative insupportable et inexplicable qui bloque tout, à quoi servent les recommandations présidentielles et les Conseils des ministres si l'on continue à se comporter avec autant de déliquescence ?

Il faudrait se mettre à la place du sélectionneur qui, sollicité alors qu'il avait un poste de tout repos et coulait agréablement sa vie, avait tout laissé tomber pour répondre au sens du devoir. Un entraîneur étranger aurait-il entamé le travail sans un contrat blindé en main ?

Cela fait combien de mois qu'il a pris en charge la sélection? Ce silence est de nature à imposer une question légitime. Si cet encadrement technique ne fait pas l'affaire, il faudrait le lui dire et chercher quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de plus simple et de plus honnête.

Le sport est un lieu où on apprend la confiance qui doit régner entre joueur et entraîneur, clubs et équipes, dirigeants entre eux, fédérations et clubs et où on rejette les faux fuyants. Il y a même, pour le moment, ceux qui croient dur comme fer que... Ben Yahia, qui n'a pas renouvelé son contrat au MCA avant de rentrer à Tunis pour des affaires familiales, serait sollicité pour prendre le relais.

Des enfantillages qui alimentent les discussions et qui enlèvent beaucoup de crédibilité aux relations de confiance et de bonne moralité, tout en mettant en porte à faux un technicien tunisien qui a réussi à s'imposer au sein d'un des bastions du football maghrébin et fait honneur à son pays d'origine. Que l'on soit clair et que l'on réponde par oui ou par non. La timidité de la FTF est réellement surprenante.