Tunisie: Que savez-vous du train du désert tunisien ?

Peu de voyageurs connaissent réellement cette ligne ferroviaire unique qui traverse le coeur du Sahara tunisien, reliant Métlaoui à Tozeur. Après plusieurs années d'arrêt, ce train emblématique renaît bientôt, promettant un voyage inoubliable à travers des paysages désertiques grandioses, des oasis luxuriantes et un patrimoine culturel fascinant. Bien plus qu'un simple moyen de transport, ce train est un véritable lien entre les villes, un moteur pour l'économie locale et une invitation au tourisme durable dans le Grand Sud tunisien.

Après plus de cinq années d'interruption, la ligne ferroviaire Métlaoui-Tozeur, dans le sud tunisien, s'apprête à reprendre du service d'ici la fin de l'été. Cette ligne emblématique de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), longue d'environ 50 kilomètres, avait été suspendue en raison de son ensablement progressif par les dunes du désert, rendant son exploitation impossible. Sa remise en circulation marque ainsi une étape clé pour la relance économique et touristique de cette région stratégique du Grand Sud tunisien.

En effet, le réseau ferré tunisien, qui compte près de 2 000 km et 23 lignes, dessert déjà la plupart des grandes villes du pays, en particulier le long de la côte. Toutefois, la relance de cette ligne spécifique vient renforcer la desserte de l'intérieur du pays, offrant aux voyageurs une alternative pratique et pittoresque pour accéder à Tozeur, ville emblématique et porte d'entrée du désert tunisien.

La réouverture de la ligne 13 permettra aux touristes et habitants de se rendre directement à Tozeur en train depuis Tunis, Gafsa, ainsi que depuis les principales villes côtières. Cela évitera le recours à l'avion, à la voiture ou au bus, facilitant ainsi une mobilité plus durable, confortable et économique. Cette facilité d'accès est d'autant plus importante qu'elle favorisera l'afflux touristique dans une région jusque-là quelque peu enclavée.

Au-delà de la mobilité, cette ligne ferroviaire traverse aussi des paysages exceptionnels et un patrimoine architectural riche, renforçant son attrait touristique. Le trajet traverse des zones désertiques aux panoramas spectaculaires, offrant un véritable voyage immersif dans le coeur du Sahara tunisien. Les acteurs locaux -- opérateurs touristiques, hôteliers, restaurateurs, guides -- saluent cette initiative qui promet une croissance durable de l'activité régionale. Par ailleurs, les populations locales bénéficieront de retombées positives en termes d'emplois, de services liés au tourisme et de désenclavement.

L'opération s'accompagne d'une modernisation significative du matériel roulant : des rames rénovées garantissent désormais un niveau de confort et de sécurité à la hauteur des attentes des voyageurs, contribuant à une expérience de voyage agréable et rassurante.

Le redémarrage de la ligne 13 offre en outre une opportunité unique de découvrir plusieurs oasis proches de Tozeur. Chebika, Tamerza et Mides sont des joyaux naturels et historiques à explorer. Chebika, la plus proche, séduit par sa végétation luxuriante, ses cascades et son ancien village abandonné niché dans une gorge spectaculaire. Tamerza, riche en histoire, fut un centre commercial important et présente des ruines fascinantes d'un village berbère. Enfin, Mides, la plus isolée, offre des gorges profondes et un paysage minéral remarquable.

Les visiteurs peuvent aussi profiter de Nefta, petite ville-oasis aux architectures traditionnelles, située en bordure du Chott el-Jerid, vaste étendue saline qui confère au paysage une atmosphère presque extraterrestre. Pour les amateurs de train touristique, le "Lézard Rouge" propose un parcours de 40 kilomètres dans les gorges de Selja, au nord de Tozeur.