Sénégal: Le ministère de l'Éducation et les partenaires techniques en phase

Le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires techniques et financiers (Ptf) ont tenu, vendredi à Dakar, une table ronde sur le système éducatif. Les deux entités ont exprimé leur volonté d'aller vers une gouvernance plus inclusive, mieux coordonnée et centrée sur l'élève.

C'est dans un esprit de dialogue renouvelé que s'est tenue, hier, à Dakar, la première rencontre officielle entre le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, et les partenaires techniques et financiers (Ptf), intervenant dans le secteur éducatif. Une table ronde qui, au-delà de la symbolique, se voulait un moment de clarification stratégique et de relance d'une coopération plus intégrée.

« C'est une première déjà, une rencontre avec les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le secteur de l'éducation, qui agissent et nous accompagnent dans la transformation du secteur et nous aident à relever les défis », a déclaré le ministre. À travers cette initiative, dit-il, " le gouvernement entend partager sa nouvelle vision pour l'école, inspirée par l'Agenda 2050, et recueillir les retours de ses partenaires sur les orientations en cours". Selon Moustapha Guirassy, il s'agit d'aller vers une gouvernance plus inclusive, mieux coordonnée et centrée sur l'élève.

Il cite, entre autres défis, la coordination entre les différents acteurs. « Il y a des difficultés dans la coordination. On a plusieurs acteurs, plusieurs intervenants ainsi que le ministère au niveau central et déconcentré. Tout cela a besoin d'être mieux coordonné pour plus de résultats, plus d'impact sur le système », a-t-il souligné.

Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé qu'aucune réforme sérieuse ne peut se faire sans un accès actualisé aux informations. « On ne peut pas avoir une bonne gouvernance, une bonne coordination, si l'on ne maîtrise pas la question des données », a-t-il affirmé, dénonçant des retards persistants dans la collecte des données. M. Guirassy est revenu sur certains aspects de la nouvelle feuille de route du secteur.

"Bâtir une école inclusive, équitable et tournée vers l'avenir, mais aussi capable de former des citoyens enracinés dans les valeurs africaines tout en étant prêts à relever les défis du numérique, des sciences et du développement durable", a rappelé le ministre. Autant de défis qu'il partage avec les partenaires.

Le représentant adjoint de l'Unicef, Albert Ewodo Ekani, au nom des partenaires, a salué la tenue de cette rencontre dont l'objectif, a-t-il indiqué, est " de renforcer le dialogue et la coopération entre tous les acteurs afin de soutenir efficacement la mise en oeuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, ainsi que de la nouvelle lettre de politique sectorielle ».