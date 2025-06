Sénégal: Dr Ibrahima Socé Fall expose sa vision

Dans une correspondance adressée, hier, à la rédaction, le nouvel Administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, le médecin-Colonel Ibrahima Socé Fall explique ses réelles motivations pour le poste. Il expose aussi sa vision.

À compter du 1er juillet 2025, le médecin-colonel, Dr Ibrahima Socé Fall, va occuper le poste d'Administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar (Ipd). Dans un document dont le quotidien national Le Soleil a reçu copie, il a exposé sa vision de faire de l'Ipd un Institut africain de santé publique de dimension mondiale, qui aura un impact durable sur la qualité des services de santé, la prévention des maladies et la réduction des décès évitables en Afrique.

« Cela implique plusieurs missions : la recherche pour traduire les connaissances en politique, stratégies et interventions de santé publique en Afrique afin d'améliorer la performance des systèmes de surveillance, de détection et de diagnostic des maladies, mais aussi la qualité des soins préventifs, promotionnels et curatifs pour aboutir à une réduction drastique des cas de décès évitables », lit-on dans le texte.

Dans le document, il a aussi fait part de sa cessation d'activités à Oms. Selon lui, plusieurs raisons ont contribué à sa décision de candidater pour le poste d'Administrateur général de l'Ipd.

Il s'agit d'abord du contexte national de renouveau sur le plan politique et son engagement pour oeuvrer au profit du Sénégal et pour l'Afrique. Le médecin-colonel Fall s'engage à mettre la science et l'innovation au service de la santé publique afin de protéger et de sauver des vies. D'après lui, l'Ipd est une opportunité unique pour mettre son expertise et son expérience à la disposition du Sénégal, de l'Afrique et du monde.

« Nous avons une opportunité unique d'amener l'Ipd à la performance la plus élevée possible, sur le plan mondial, par ses standards et son impact et en faire un centre d'excellence », a déclaré le médecin-colonel. Dr Ibrahima Socé Fall compte créer les conditions d'un travail d'équipe afin que chacun puisse s'épanouir.

D'après la même source, le nouvel Administrateur général va s'appuyer sur sa capacité à générer, à développer des partenariats publics et privés et à mener un plaidoyer de haut niveau qui seront bénéfiques à l'Ipd, au Sénégal et en Afrique.

Revenant sur sa nomination, M. Fall a rappelé qu'elle fait suite à un appel international à candidatures à travers le cabinet britannique Sri executive qui a permis d'assurer un processus sélectif international très rigoureux et transparent, ayant enregistré plus de 400 candidats. Le médecin-colonel a souligné que les maladies non transmissibles sont la cause de plus de 40% des décès en Afrique et en 2030, les projections sont à plus de 50%. Aussi, a-t-il sollicité le soutien du Président de la République et du gouvernement.