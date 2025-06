Sénégal: Le Diaraf, la deuxième personnalité du royaume (4/4)

Parler du roi du Sine sans évoquer le grand Diaraf serait une faute grave. Dans le royaume du Sine, c'était une figure centrale et l'un des dignitaires les plus importants après le roi. Son rôle était multifacette, combinant des fonctions administratives, rituelles et de contre-pouvoir ; ce qui en faisait un pilier essentiel du système politique sérère.

Et le décès de Ndoupe Ngom, survenu récemment à Maronème, dans le Sine, le prouve. Plusieurs autorités, coutumières, étatiques, religieuses, etc, ont pris part aux funérailles du Grand Diaraf qui était âgé de 102 ans. L'homme aura marqué son époque. Lors de cet événement empreint d'émotions et de tristesse, les voix ont tremblé et les coeurs ont sangloté. Une pluie de témoignages a accompagné le vieil homme dans sa dernière demeure.

Bouleversés, les témoins ont rappelé l'oeuvre monumentale de celui qui a intronisé l'actuel roi Niokhobaye Diouf. Parmi les témoignages les plus marquants, il y a sans doute ceux d'Ismaïlia Ngom. La voix grave, le natif du Sine est déjà nostalgique. Selon lui, le défunt laisse un grand vide au sein du royaume. "Ses conseils, ses orientations vont nous manquer. C'est toujours une bonne chose de vivre avec les anciens", dit-il.

Ces témoignages donnent un aperçu sur le rôle prépondérant du grand Diaraf dans le royaume. D'après certains qui le contextualisent, il remplissait, en quelque sorte, le rôle du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre. Il était une pièce centrale dans l'institution royale.

Selon Ismaïla Ngom, cette personnalité détenait le pouvoir de nomination du roi, après consultation des sages. De son vivant, Ndoupe Ngom a intronisé, en plus de l'actuel roi Niokhobaye Diouf, plusieurs personnalités du royaume comme le grand bissik (autorité issue de la famille maraboutique), le grand farba (le Salmakor ou état-major), la Linguère (qui est la mère du roi ou sa soeur).

Noyau central du royaume

La mort du grand Diaraf Ndoupe Ngom a cristallisé les débats autour de sa relation avec le peuple. Les plus curieux n'ont pas tardé à s'interroger sur les rapports qui lient cette personnalité à la société. La principale question était comment intronisait-il le roi ?

Ismaïla Ngom explique que le grand Djaraf détenait le registre d'état-civil de tous les fils « guelewars », c'est-à-dire de ceux qui sont censés diriger le royaume. Ainsi, à chaque fois qu'un enfant guelewar naissait, il était déclaré au grand Diaraf. Cette organisation lui permettait d'avoir la liste des personnes qui doivent se succéder sur le trône.

Mais comment on choisissait cette personnalité influente ? Le grand Diaraf était choisi généralement dans les familles portant les patronymes Sène et Ngom. D'après l'historien Mamadou Faye, la fonction de grand Diaraf reste une affaire familiale. "Généralement, les familles Ngom et Sène se concertent entre elles pour le choix du grand Diaraf. Mais, pour la plupart du temps, il est issu de la famille Ngom. Le grand Diaraf Ndoupe Ngom, est un descendant direct de Diamé Ngom de Fadjal, le tout premier grand Diaraf du Sine", note-t-il.

Selon Ismaïlia Ngom, le Diaraf peut assurer l'intérim au cas où il n'y aurait pas encore de roi. C'est-à-dire dans certaines situations où le roi n'est pas encore intronisé.

Aux origines, Diamé Ngom

Il faut remonter loin dans le temps pour essayer de situer l'histoire du grand Diaraf. Un certain nombre de faits ont abouti à la naissance de ce titre. Si on s'en tient au récit de M. Ngom, l'histoire voudrait qu'une telle fonction ait vu le jour juste après l'arrivée de Maïssa Waly Dione, le fondateur du royaume du Sine. Selon Ismaïla Ngom, quand Maïssa Waly débarqua au Sine, il avait trouvé sur place beaucoup de contentieux qu'il réussit à régler.

En récompense à ses nombreuses actions de sagesse on le choisit comme roi du Sine. D'après les témoignages, un homme du nom de Diamé Ngom, grand lamane (propriétaire de terres) faisait face à un problème. Et pour le régler, il fit appel à l'étranger, Maïssa Waly Dione, réputé pour sa grande sagesse.

Satisfaits du service rendu, Diamé et les sages décidèrent que Maïssa fasse partie des leurs. À partir de ce jour, il devient incontournable dans le règlement des conflits avant d'être finalement nommé roi. Acteur principal dans cette nomination de Maïssa Waly Dione, le vieux Diamé Ngom est considéré comme le premier grand Diaraf du royaume du Sine.

C'est ce qui fait dire à Mamadou Faye que le titre de grand Diaraf est plus ancien que celui du roi. L'histoire enseigne que Maïssa Waly Dione, qui sera intronisé plus tard premier roi du Sine, avait déjà trouvé sur place le titre de grand Diaraf, avec Diamé Ngom.