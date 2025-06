Sénégal: Cheikh Diba - 'La LFR vise la restauration de la transparence et la sincérité budgétaires'

Dakar — Le ministre des Finances et du Budget a souligné que la loi de finance rectificative (LFR) pour l'exercice 2025 vise la restauration de la transparence et la sincérité budgétaires, par la mise en oeuvre des recommandations de la Cour des comptes, soutient le ministre des Finances et du Budget.

Le vote de cette loi devrait se traduire par l'amélioration des dispositifs et mécanismes de reddition des comptes, grâce au renforcement du système de comptabilité publique, dit-il dans un rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

Les députés sont réunis samedi en plénière pour examiner le projet de loi N° 11/2025 portant loi de finances rectificative pour l'année 2025.

En plus de la restauration de la transparence et de la sincérité budgétaires, la loi de finances rectificative pour 2025 vise "le renforcement des mécanismes de contrôle interne et externe des finances publiques". Ce qui passe par "le strict respect de l'obligation de recourir à l'autorisation parlementaire pour tout recours à un emprunt et la publication régulière des données sur la dette et sur l'exécution des dépenses du budget".

S'y ajoute "la prise en charge [... des intérêts sur la dette bancaire contractée hors circuit budgétaire pour un montant de 125 milliards FCFA".

Selon le ministre des Finances et du Budget, "la relance de la machine économique" va passer par "un programme de soutien aux secteurs porteurs de croissance structuré autour de l'apurement des engagements de l'État auprès des acteurs économiques, la réorganisation, le renforcement et l'amélioration de l'efficacité des investissements publics". Il a aussi évoqué "le soutien à l'investissement privé, l'amorce de la souveraineté alimentaire".

"Relativement au rétablissement des marges budgétaires, une double approche de rationalisation des dépenses et de renforcement de la mobilisation des ressources sera privilégiée. Le PIB nominal sera ainsi revu à la baisse", a-t-il indiqué.

Cheikh Diba affirme que "l'exercice approfondi de régulation budgétaire entrepris par le gouvernement pour préserver la soutenabilité des finances publiques, afin de maîtriser le déficit budgétaire sur les court et moyen termes, permettra une réduction de certaines catégories de dépenses (109,08 milliards FCFA sur les crédits d'acquisitions de biens et services et transferts courants, 336,5 milliards FCFA sur les dépenses en capital sur ressources internes)".

Concernant le renforcement de la mobilisation des ressources, il a indiqué que le "gouvernement a identifié des mesures pour permettre d'atteindre les objectifs de recettes de la présente LFR 2025 en mettant l'accent sur l'utilisation optimale des ressources humaines, la révision de certaines taxes spécifiques (tabac et alcool), la fiscalisation du numérique, la maîtrise de l'assiette de dédouanement et le renforcement de la digitalisation".

Le ministre a aussi rappelé que le projet de loi de finance rectificative "envisage la préservation de l'engagement en faveur de l'équité sociale à travers la prise en charge de l'incidence budgétaire du pacte de stabilité sociale".

Il annonce que des mesures seront prises dans ce cadre, parmi lesquelles "la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de la fonction publique, le recrutement spécial dans la fonction publique d'un personnel de santé et de l'action sociale pour permettre un meilleur accès aux soins sur toute l'étendue du territoire", mais également "l'apurement partiel de la dette intérieure".