Congo-Brazzaville: Développement agricole - Une organisation syndicale veut porter la voix du monde rural

Le ambitions de l'Union des coopératives, des producteurs et des artisans du Congo (Unicoopac) ont été dévoilées, le 27 juin à Brazzaville, lors d'une conférence de presse animée par les dirigeants de cette organisation. L'une des principales ambitions d'Unicoopac est de mettre en place des groupements qui permettront aux agriculteurs de s'organiser, de partager des ressources et d'accéder à des financements.

L'Unicoopac, qui regroupe plusieurs organisations paysannes du pays, entend se positionner comme un acteur-clé du développement du secteur agricole au Congo. Dans le contexte de la Zone de libre échange continentale africaine (Zlécaf), cette approche collaborative vise à accroître la productivité et à promouvoir les produits locaux sur le marché national et africain. La structure syndicale agricole envisage de lancer plusieurs initiatives allant de la formation des producteurs au plaidoyer pour l'accès à la terre, à la mécanisation et aux financements en faveur des paysans.

Concernant l'accès aux ressources, le président d'Unicoopac, Sydney N'Se Odzeney, a assuré que l'association collabore avec le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises afin de faciliter l'accès à des crédits adaptés aux besoins des agriculteurs. En tant que syndicat agricole, Sydney N'Se Odzeney a poursuivi en affirmant qu'Unicoopac travaillera sans relâche pour défendre les droits des producteurs.

« Nous allons offrir des formations sur les pratiques agricoles durables, faciliter l'accès à des financements et organiser des campagnes de sensibilisation pour le retour à la terre, incluant les jeunes et les femmes », a-t-il déclaré, soulignant son engagement en tant que jeune ingénieur agronome.

Malgré les nombreux freins, tels que l'absence de mécanisation, les problèmes fonciers, le manque de financement et l'inefficacité de la politique publique, l'agriculture reste le principal levier économique et un vecteur essentiel pour la sécurité alimentaire.

Avec un potentiel énorme pour la production de fruits, légumes et produits vivriers ou encore des filières cacao et café, le Congo regorge de ressources agricoles inexploitées. L'engagement de cette nouvelle organisation syndicale agricole représente une lueur d'espoir pour le monde paysan congolais. En favorisant l'entraide, l'éducation et la défense des droits, les membres de cette association pourront contribuer à bâtir un avenir meilleur pour les agriculteurs du pays à l'ère de la Zlécaf.