Congo-Brazzaville: Créer, gérer et réussir - Des jeunes congolais à l'école de l'entrepreneuriat

Le 27 juin, à l'occasion de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), la direction départementale des PME de Brazzaville a organisé une master class sur le thème « Comment créer, gérer et développer son entreprise ». Cette initiative s'inscrit dans une dynamique nationale de soutien aux jeunes porteurs de projets et aux entrepreneurs désireux de structurer leurs activités.

« Cette master class vise à outiller nos jeunes entrepreneurs, nos porteurs de projets et nos dirigeants d'entreprise afin de leur permettre de mieux s'approprier les outils que le gouvernement a bien voulu mettre à leur disposition », a expliqué Rudy Stephen Mpiere Ngouamba Ambila, directeur général des PME en ouverture. Il a insisté sur la nécessité de « bâtir un écosystème fort, où se croisent les ambitions, se forment les partenariats et se dessinent des solutions concrètes ».

À l'occasion de cette master class, un panel de professionnels et responsables de structures d'appui à l'entrepreneuriat a permis d'aborder les principales étapes de la vie d'une entreprise : création, formalisation, financement, gestion des ressources humaines. Parmi les intervenants, Didane Ngafoula Ganao, directeur départemental des PME de Brazzaville ;

Jean Rosen Biyoudi, chef de service administratif et juridique à l'Agence congolaise pour la création des entreprises (ACPCE) ; Christ Eloïm Tounda, directeur de la promotion de l'esprit d'entreprise à l'agence de Développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADPME) ;

Christian Mpara, directeur interdépartemental du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement de très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat (Figa) ; Dupond Ebouili, directeur de la Transformation et de l'Excellence opérationnelle dans le secteur bancaire ; Noé Kourissa, serial entrepreneur, CEO d'ARK Corporate LTD et gérant de ETS Pixel et Murielle Koumen, cheffe de service communication à la Caisse nationale de sécurité sociale.

À travers un exemple concret, notamment la création d'une unité de production de beignets, les participants ont été édifiés sur les étapes de l'accompagnement proposé par l'ADPME. Le représentant de l'ACPCE, quant à lui, a rappelé qu'« une entreprise qui n'a pas ces six documents-là n'est pas régulièrement formalisée ».

Sur la question du financement, Dupond Ebouili a évoqué l'essor de mécanismes alternatifs. « Ce mode de financement fonctionne énormément au Sénégal », a-t-il expliqué à propos du crowdfunding et de l'angel funding. Il a insisté sur la nécessité d'adapter chaque financement à l'étape de vie de l'entreprise.

L'entrepreneuriat, un parcours de combattant

L'un des temps forts de la rencontre a été le témoignage de Noé Kourissa, jeune entrepreneur congolais invité comme paneliste. Fondateur d'un restaurant lancé en 2016 à partir d'une passion pour les crêpes, il a raconté son parcours marqué par l'enthousiasme, l'échec, la résilience et l'envie de transmettre.

« J'ai découvert que beaucoup excellent dans leur métier, mais échouent faute de gestion. Il faut apprendre, se former et bâtir une vision claire », a-t-il expliqué. Après un départ prometteur, un arrêt pour suivre une formation en administration des affaires, puis un redémarrage difficile, Noé a su se reconstruire pour proposer aujourd'hui un accompagnement sur mesure aux entrepreneurs en herbe.

Son histoire a illustré concrètement les difficultés, mais aussi les ressources disponibles pour entreprendre avec méthode. Elle a trouvé écho auprès des jeunes dans la salle, nombreux à vouloir sortir du simple rêve pour bâtir du concret.

Une génération motivée à passer à l'action

Parmi les participants, deux étudiantes ont témoigné de l'impact de cette journée. Gracy Mangoumbou, étudiante en Transit et commerce international, a confié : « En lisant le thème de la masterclass, cela m'a motivée à venir, car j'ai un projet en tête, mais pas encore écrit. Être ici m'a donné l'envie de le mettre enfin sur papier, de me former, de mieux gérer et d'investir ».

Même son de cloche du côté de Joseldie Mondésir Montombou, étudiante en droit des affaires. « Participer à cette masterclass m'a énormément apporté. À ceux qui hésitent, je dirai : structurez vos idées, même avec peu de moyens. Avec la bonne information, on peut partir de zéro et aller loin », a-t-elle fait savoir. Des propos qui traduisent la portée concrète de cette rencontre à mi-chemin entre inspiration et outils pratiques.

Pour le directeur général des PME, l'objectif est clair : « Ensemble, continuons à bâtir ce futur prometteur en encourageant la créativité, en soutenant et en valorisant ce genre d'initiative ». Une ambition partagée par les institutions présentes, mais surtout par les jeunes eux-mêmes, prêts à transformer leurs idées en entreprises durables.