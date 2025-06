Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et la France Volontaires renouvellent leur partenariat

A l'occasion de la visite de travail au Congo du ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi, le ministère de la Jeunesse et des Sports et France Volontaire ont signé, le 27 juin à Brazzaville, des accords de partenariat.

Le premier accord est une nouvelle convention entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et France Volontaires. Le second est un protocole d'accord entre la France, le Congo et France Volontaires, dans le cadre d'un fonds équipe France pour la promotion de l'engagement citoyen. « Ces actes viennent consacrer plus d'une décennie de coopération, d'engagement commun et de confiance partagée entre France Volontaires et le ministère congolais de la Jeunesse et des Sports », a déclaré le ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi.

Le volontariat international d'échange et de solidarité incarne « pleinement », selon lui, le renouveau porté dans la relation entre la France et les pays africains ». Il permet, a-t-il ajouté, « de changer notre regard mutuel, de promouvoir des modalités croisées des personnes et des idées, des pratiques d'acteurs issus de secteurs différents ».

Après avoir remercié les autorités congolaises pour leur engagement en faveur de la promotion et du développement ainsi que la France à travers le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le représentant national France Volontaires Congo/République démocratique du Congo, de son côté, a salué le rôle joué par les volontaires. « Ces volontaires oeuvrent chaque jour à construire des ponts entre des peuples, à encourager les échanges, à transmettre les compétences et à faire vivre des valeurs de solidarité, de partage et de respect mutuel.

France Volontaires, plateforme française du volontariat international et opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a progressivement consolidé sa présence et son action au Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de renouvellement de cet accord. Ce qui signifie quelque part qu'on a un chemin fructueux », a déclaré Mamadou Ndour Camara.

En effet, le Congo et France Volontaires ont renouvelé leur partenariat pour renforcer la coopération dans le domaine du volontariat. Le partenariat vise à accroître le nombre et la qualité des actions menées par les volontaires, notamment dans le développement du pays. France Volontaires fournit expertise, formations et appui au renforcement des capacités des acteurs du volontariat au Congo. « Nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat permettra de redynamiser les activités du corps de jeunes volontaires au Congo, organe technique du ministère en matière de volontariat.

L'accord cadre de partenariat permettra également, à terme, une meilleure reconnaissance du volontariat congolais à l'international, notamment dans la mise en oeuvre du protocole du projet de promotion de l'engagement citoyen, objet du protocole d'accord soumis à la signature de hautes autorités de nos deux pays », a indiqué Charles Makaya Dit Mackaill, directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports.

Pour Triphène Tamba, ancienne volontaire, qui a effectué une mission de dix ans en France en 2021, « le volontariat est une richesse ». Il permet, selon elle, « de se diversifier et de favoriser la réciprocité internationale et l'interculturalité ».

Après la signature des accords de partenariat, le ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Thani Mohamed Soilihi, a expliqué, au cours d'un point de presse, l'objectif de sa mission au Congo. Il a exprimé sa joie d'avoir assisté aux différentes signatures des accords de partenariat, « symbolisant l'engagement de la jeunesse dans la cité ».