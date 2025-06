Burkina Faso: BAC 2025 - 4 533 prétendants dans les Cascades

Les épreuves écrites du baccalauréat dans la région des Cascades ont été lancées au Lycée provincial Lompolo Koné de Banfora, le mardi 24 juin 2025. Le gouverneur, Badabouè Florent Bazié, accompagné de quelques autorités régionales, a ouvert la première enveloppe des sujets, marquant ainsi le top départ des épreuves dans toute la région.

A l'instar des autres régions du pays, les Cascades ont lancé officiellement les épreuves écrites du baccalauréat session 2025 le mardi 24 juin 2025. C'est au lycée provincial Lompolo Koné de Banfora qui abrite deux jurys qu'a eu lieu ce lancement. Tôt le matin, le gouverneur, Badabouè Florent Bazié, accompagné de quelques autorités régionales, a ouvert la première enveloppe contenant les premières épreuves du jour.

Avant le top départ, le premier responsable de la région et son équipe ont sillonné des salles de composition pour encourager les candidats à ce diplôme marquant la fin du second cycle scolaire. « Nous sommes là au nom du ministre en charge de l'enseignement secondaire pour encourager les candidats et leur souhaiter bonne chance », a laissé entendre le gouverneur Bazié. Il a confié avoir trouvé des candidats prêts pour les épreuves.

Tout en souhaitant bonne chance à tous les candidats en lice dans la région, Badabouè Florent Bazié a appelé ces derniers à être sereins et à éviter surtout la triche. Selon le directeur régional de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, Alidou Karim Koné, ce sont au total 4 533 candidats dont 2 337 filles qui prennent part à ces épreuves.

Pour la répartition par province, la Comoé présente 3 606 candidats et la Léraba 927. Ces candidats sont repartis dans 18 jurys à travers la région dont 14 dans la Comoé. A en croire M. Koné, les résultats du premier tour de l'examen sont attendus le 3 juillet prochain dans sa région.