Sénégal: Une 'Boutique de droit' de l'Association des juristes sénégalaises à Kédougou

Kédougou — L'Association des juristes sénégalaises (AJS) a ouvert une "Boutique de droit" à Kédougou (sud-est), dans le but de fournir "des réponses adaptées aux préoccupations juridiques et judiciaires" des populations locales.

L'ouverture de cette "Boutique de droit" a été associée à des Journées portes, en vue de "faire connaitre aux populations locales, les services juridiques gratuits désormais disponibles à Kédougou", a déclaré la présidente de l'AJS, Aminata Fall Niang.

Cette initiative est mise en oeuvre dans le cadre du projet "Sen résilience 2", piloté par la Fondation Konrad Adenauer, sur la base d'un financement de l'Union européenne.

Sur place, à Kédougou, "des consultations privées seront proposées afin d'orienter, d'assurer et de fournir des réponses adaptées aux préoccupations juridiques et judiciaires actuelles des populations locales [...]".

Des experts du domaine juridique, dont des avocats, magistrats, juristes et des professeurs de droit seront à l'écoute des justiciables "en toute confidentialité", à l'occasion de ces consultations.

L'Association des juristes sénégalaises, par la voix de sa présidente, appelle les populations locales "à prendre part massivement à cette journée de consultations juridiques gratuite, et à saisir l'opportunité de découvrir les services désormais mis à [leur disposition] par la Boutique de droit à Kédougou".

Selon sa présidente, l'AJS, à travers ses "Boutiques de droit" installées à travers le Sénégal, a assuré, en 2024, au total 6367 consultations juridiques dont 3807 en droit de la famille, "surtout les questions d'état civil".

"Nous avons eu également à relever 1317 consultations uniquement relatives à des violences de toutes sortes notamment physiques, sexuelles, psychologiques et économiques sur les femmes et les enfants", a-t-elle indiqué, avant de rappeler que l'association qu'elle dirige a parallèlement déroulé, à partir de 2013, des actions de formation et de sensibilisation sur les droits humains.

Il a signalé que l'AJS avait ouvert à Kédougou en 2015 sa première Boutique de droit "dont l'existence n'a malheureusement durée que 9 mois faute de moyens. Nous espérons donc qu'avec cette nouvelle boutique, nous allons pérenniser notre action".

Elle a souligné l'AJS faisait partie des premières organisations ayant déroulé à Kédougou un projet de lutte contre le trafic sexuel et la traite des filles.

"On a rapatrié au Nigeria beaucoup de jeunes filles esclaves, en partenariat avec Free the Slaves et l'ONG La Lumière, et c'est pour vous dire que nous nous sentons bien à Kédougou", a déclaré sa présidente.

Elle a remercié les autorités administratives et judiciaires, de même que les populations locales, pour avoir accepté de soutenir l'action de l'association qu'elle et d'accompagner sa "Boutique de droit".

Selon l'adjoint au gouverneur de la région de Kédougou chargé du développement, "il y a une valeur ajoutée dans le projet Sen résilience 2, avec l'ouverture de la boutique de droit de l'AJS à Kédougou", a déclaré El Hadj Mouhamadoul Moustapha Gaye, en présidant l'ouverture officielle de ces consultations gratuites.

"C'est rassurant parce vous intervenez dans un domaine qui est d'une importante certaine", a-t-il dit, ajoutant que le développement d'une région "passe par la conjugaison de certains nombres de facteurs", dont la justice.

El Hadj Mouhamadoul Moustapha Gaye a invité l'AJS et son partenaire, la Fondation Konrad Adenauer, à contribuer dans la mesure du possible, à des réponses appropriées aux préoccupations des populations locales, pour conforter dans la région les principes d'égalité et de justice.