Congo-Brazzaville: Parution - Ferréol Gassackys publie 'Pachelbel ce génie méconnu'

Paru aux éditions Les trois colonnes, l'ouvrage de soixante-douze pages aborde l'histoire méconnue de Johan Pachelbel, dont le Canon résonne à travers les âges.

A travers son ouvrage, Ferréol Gassackys invite les lecteurs à un voyage dans le temps, explorant l'influence indélébile du compositeur baroque sur les artistes aussi divers que Bach, Marley, Sardoou, Ménélik et Orelsan. Au fil des pages, il s'agit de percer le mystère d'un génie dont les mélodies, aux vertus thérapeutiques, ont su traverser les siècles et les continents. Une enquête fascinante sur la puissance d'une oeuvre éternelle.

En effet, Johan Pachelbel, compositeur du dix-septième siècle, reste une figure énigmatique malgré la renommée de son Canon en ré majeur, une pièce qui continue de captiver et d'émouvoir des générations d'auditeurs.

Sa musique, qui a traversé les siècles et les frontières, s'est ancrée dans la culture populaire, influençant même des hits contemporains. Des études suggèrent que son Canon pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale et psychique, soulignant son impact profond sur le bien-être humain.

Malgré une bibliographie limitée, la curiosité pour sa vie et son oeuvre ne cesse de croître, révélant un trésor de compositions qui témoignent de son talent exceptionnel et de son influence sur des musiciens tels que la famille Bach. Ce génie méconnu mérite une reconnaissance plus large et une exploration plus approfondie de son héritage qui pourrait enrichir le monde de la musique classique et au-delà.

Pour l'éditeur, « il y a des musiques que l'on croit connaître, qui nous accompagnent sans que l'on sache d'où elles viennent vraiment. Le Canon de Pachelbel en fait partie », écrit-il. Derrière cette mélodie envoûtante se cache un homme, un compositeur oublié, pourtant incontournable : Johan Pachelbel. Ce livre, poursuit-il, est né d'une émotion, d'un frisson, d'une révélation.

« Ferréol Gassackys, avec une passion communicative, nous entraîne sur les pas de ce génie discret, explorant les échos de son oeuvre dans la musique moderne. A travers une enquête érudite mais toujours accessible, il redonne à Pachelbel la place qu'il mérite dans notre mémoire collective. Un hommage vibrant à la puissance intemporelle de la musique », poursuit l'éditeur.

Le style de Ferréol Gassackys explore avec curiosité, sincérité et une profonde humanité. Ce style, vivant et accessible, alterne récit personnel, analyse musicale et fresque historique. « Il nous emmène dans un voyage sensible, loin du ton académique, et nous fait découvrir la musique comme un lien invisible entre les époques. Chaque page témoigne d'un émerveillement contagieux», précise-t-il.

Un livre séducteur

Ce livre s'adresse à tous ceux qui aiment la musique, qu'ils soient mélomanes avertis ou simples auditeurs émus. Il séduira également les amateurs d'histoire culturelle, les enseignants et les curieux en quête de sens. Accessible et captivant, il est une passerelle entre musique classique et culture populaire, entre émotion intime et patrimoine universel.

Homme politique congolais et homme de culture, Ferréol Gassackys est romancier, poète et essayiste. Il a écrit plusieurs articles dans différents organes de presse et publié plusieurs ouvrages. Il est l'auteur des ouvrages ci-après : Les hasards du destin (Roman), paru aux édition Harmattan-Congo, 2019 ;

La foi de Ferréol (Recueil de poèmes), paru aux éditions Renaissance Africaine, 2020, en France ; Frikia pèlerin des âges (Roman), paru aux éditions Harmattan, 2021, en France ; Cadenas (Roman), suivi de L'Amitié, comme message central dans la littérature (Essai), paru aux éditions Harmattan- Congo-Brazzaville, 2021 ;

Supplices (Poésie), paru aux éditions l'Harmattan ; Paul Pascal Gassackys, mon père, cet être singulier (Biographie romancée), 2022 ; Brèves réflexions sur le vertueux, l'instinctif, le truand et l'autre (Essai), 2023 ; L'ombre du désespoir (Roman), paru aux éditions les trois colonnes, 2024 ; Pachelbel, ce génie méconnu, paru en 2025 aux éditions Les trois colonnes.