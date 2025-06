Ile Maurice: Sunil Banymandhub - Funérailles demain (dimanche) à 14 heures

Les funérailles de Sunil Banymandhub, personnalité influente du secteur privé mauricien décédée hier, auront lieu demain (dimanche) à 14 heures. Le convoi mortuaire partira de son domicile au morcellement Swan, à Grand-Baie, pour se rendre au crématorium de la forêt Daruty.

Sunil Banymandhub laisse derrière lui une empreinte durable dans le monde des affaires et de la gouvernance d'entreprise à Maurice.

Ancien dirigeant du groupe Rogers et administrateur de référence au sein de plusieurs grandes entreprises mauriciennes, M. Banymandhub s'était imposé comme l'une des voix les plus respectées du secteur privé local. Il était également engagé dans des initiatives de gouvernance d'entreprise et de développement durable, notamment au sein de l'Institute of Directors et d'organismes à but non lucratif.

Apprécié pour son intégrité, son sens stratégique et sa capacité à fédérer, il était régulièrement sollicité comme conseiller et intervenant sur des questions économiques et managériales.

De nombreuses personnalités du monde économique, politique et associatif saluent la mémoire d'un homme de vision et de rigueur.

Les funérailles auront donc lieu dimanche à 14 heures. Ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage sont les bienvenus, confient ses proches. L'express présente ses plus vives sympathies à tous ceux affligés par cette disparition.