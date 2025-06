Soudan: Al-Zain Ibrahim Discute la Situation des Réfugiés avec OIM au pays

L'ambassadeur soudanais auprès de l'Union Africaine et représentant permanent, Al-Zain Ibrahim a tenu le 27 juin 2025 une réunion avec la cheffe de mission de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Éthiopie, Mme Habibto Wani Fall, en présence de l'ambassadeur adjoint Al-Hafiz Issa et du conseiller Haitham Al-Zaki.

La réunion a porté sur le rôle de l'OIM et l'assistance qu'elle fournit aux réfugiés soudanais en Éthiopie. Les discussions ont également abordé la situation évolutive des citoyens soudanais déplacés par la guerre et les efforts déployés par l'organisation pour faciliter leur mobilité sécurisée. L'ambassadeur a souligné l'importance d'une coordination conjointe pour assurer un suivi efficace de la situation, tout en affirmant l'engagement des parties diplomatiques et humanitaires à garantir l'accès des personnes touchées à l'aide nécessaire.

L'ambassadeur a en outre exhorté l'OIM, en coordination avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les partenaires, à intensifier les efforts visant à fournir protection, soutien logistique et à contribuer au retour volontaire. Il a informé la responsable de l'OIM que de nombreux réfugiés ont commencé à affluer vers les États du Nil Bleu et d'Al-Qadarif, à la suite de l'amélioration de la sécurité, et qu'ils ont repris leurs activités agricoles, commerciales et pastorales sous la supervision des autorités locales dans ces zones frontalières.