Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 juin 2025

revue de presse

Le Sénégal adopte sa loi de finances rectificative 2025

Les députés sénégalais ont adopté, samedi soir, à une large majorité, le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2025, à l’issue d’un débat parlementaire ayant duré toute la journée du 28 juin.

Sur 140 députés sénégalais inscrits, 126 ont voté pour la loi de finances rectificative (LFR) 2025, 11 contre et 2 se sont abstenus, a annoncé le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, à la fin de la plénière consacrée à l’examen du texte. Cette loi rectificative traduit, selon les autorités, une volonté de réduction du déficit budgétaire.

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui a longuement répondu aux interpellations des parlementaires peu avant 23h, a défendu la nécessité de cette réforme budgétaire. Les prévisions de recettes ont été ramenées à 4884,3 milliards FCFA contre 5014,3 milliards dans la loi initiale (LFI), soit une baisse de 130 milliards. (Source apanews)

RDC : Six groupes armés signent un accord de paix en Ituri

Après plusieurs rebondissements, six groupes armés, dont le plus connu, la Codeco, ont signé un protocole de paix samedi 28 juin pour mettre fin au conflit qui ensanglante la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo.

Cela s’est passé à Aru, au nord de Bunia, dans la province de l’Ituri, à l’issue de cinq jours de dialogue intercommunautaire qui ont réuni groupes armés, représentants communautaires et société civile, et ce, avec le soutien de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (Monusco). Au soir du vendredi 27 juin, quatre groupes armés – Codeco, Frpi, Fpic et Tchini ya Tuna – ont signé un protocole de paix pour la cessation des hostilités. (Source RFI)

En Algérie, un journaliste sportif français condamné à sept ans de prison, selon RSF

Selon l’ONG, Christophe Gleizes a été arrêté en mai 2024 et placé sous contrôle judiciaire pour « être entré dans le pays avec un visa touristique », ainsi que pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande ».

Christophe Gleizes, journaliste français spécialiste de football, a été condamné à sept ans de prison ferme en Algérie, notamment pour « apologie du terrorisme », ont annoncé, dimanche 29 juin, Reporters sans frontières (RSF) et son employeur, le groupe So Press, en dénonçant une sanction « injuste ».

« Un appel sera interjeté dès demain, lundi 30 juin », a déclaré RSF, en ajoutant que cette condamnation était intervenue « au terme d’un contrôle judiciaire de treize mois ». (Source Lemonde Afrique)

Soudan : Entrée en vigueur des sanctions américaines

Le département d’Etat américain a confirmé l’entrée en vigueur des sanctions contre le gouvernement soudanais en raison d'utilisation d'arme chimique dans les affrontements avec les forces de soutien rapide à Khartoum.

Ces sanctions, en place pour au moins un an, ne concernent pas l’aide humanitaire d’urgence et les produits agricoles, selon la note officielle de la maison blanche publiée vendredi.

Il sera question de restrictions sur les exportations américaines, les ventes d'armes et le financement du gouvernement de Khartoum. (Source Africanews)

Niger : Le Conseil Consultatif de la Refondation installé officiellement

Le Niger a officiellement installé, samedi 28 juin 2025, son Conseil consultatif de la Refondation (CCR), nouvelle instance chargée d’éclairer la transition engagée depuis le coup d’État de juillet 2023. La cérémonie s’est tenue à Niamey en présence du Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, du général Mohamed Toumba, ministre de l’Intérieur, et de représentants des États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES). Tous ont salué une étape « historique » dans la reconstruction des institutions nigériennes.

Créé par l’article 68 de la Charte de la Refondation adoptée en mars dernier, le CCR est composé de membres issus de divers horizons socioprofessionnels. Sa mission est consultative : formuler des recommandations à l’attention du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et du gouvernement sur les grandes orientations de la vie nationale. Le ministre de l’Intérieur a insisté sur la vocation du Conseil à promouvoir les valeurs de civisme, justice, patriotisme, et réconciliation, piliers affichés de la « refondation » en cours. (Source Africapresse)

1ers Jeux de l'AES : Le Mali termine sur la première marche du podium

Les premiers de Jeux de l'Alliance des Etats du Sahel se sont achevés samedi à Bamako avec le Mali qui s'est classé premier devant le Niger et le Burkina Faso, respectivement 2e et 3e, a-t-on appris de l'Agence malienne de presse, l'AMAP.

Les lampions se sont éteints sur les 1ers Jeux de l'Alliance des Etats du Sahel (JAES), ce samedi 28 juin 2025, avec la cérémonie de clôture au Palais des sports Salamatou Maïga. L'événement était présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Il y avait à ses côtés le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso, Roland Somda, du vice-président du Conseil national de Transition (CNT), Hamidou Touré. (Source AIB)

Gabon : Lancement la plateforme e-Visa pour la Caravane touristique 2025

En prélude à la 2e édition de la Caravane Touristique du Gabon prévue du 15 juillet au 15 septembre 2025, le gouvernement vient de franchir une nouvelle étape dans la modernisation de l’accueil des visiteurs. Le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a officiellement annoncé le lancement, ce samedi 28 juin 2025, d’une plateforme numérique dédiée à la délivrance gratuite des visas touristiques électroniques, accessible dès le 1er juillet 2025.

Un e-Visa en 48 heures pour booster l’attractivité du Gabon. Baptisé e-Visa touristique, cet outil numérique permettra aux ressortissants étrangers d’obtenir leur visa en moins de 48 heures. Une avancée technologique majeure qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de relance du tourisme, impulsée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. (Source GabonMediaTime)

Togo : Manifestations contre la réforme constitutionnelle

Du 26 au 28 juin 2025, les rues de Lomé ont résonné des slogans d’une jeunesse en colère. De Bè à Adakpamé, quartiers périphériques de la capitale togolaise, des milliers de jeunes ont investi les rues pour dénoncer une série de décisions jugées répressives et impopulaires.

BEn ligne de mire : l’arrestation de figures critiques du régime, la hausse du coût de l’électricité, mais surtout la réforme constitutionnelle adoptée en mai, qui a permis au président Faure Gnassingbé de devenir président du Conseil, une nouvelle fonction suprême sans limitation de mandat. Le climat s’est tendu depuis l’interpellation musclée, le 26 mai 2025, du rappeur et militant Aamron, devenu un symbole du mécontentement social. (Source Africa 24)

Open Africain de Judo 2025 : Le Cameroun fait le plein

L’Open Africain de Judo 2025 se déroule actuellement à Tshwane, en Afrique du Sud. La Team Cameroon se hisse au sommet du podium avec six médailles d’or chez les seniors.

Dans les six catégories où sont engagés les Lions Indomptables du judo en Afrique du Sud, les résultats sont à la hauteur de leur immense talent. Six athlètes camerounais ont décroché des médailles d’or.

Dans la catégorie des +78 kg dames, la judokate Richelle Soppi Mbella continue de briller sur la scène africaine. Elle a remporté la médaille d’or chez les seniors dames. Tandis que dans la catégorie des -78 kg féminins, Djengue Moune Georgika Wesly a également offert l’or au Cameroun. (Source LeBledParle)

Madagascar : La langue malgache, le meilleur ciment de l’unité nationale

Nous ne sommes plus une colonie. Nous sommes une Nation libre… Montrons-nous sages et résolus à assurer un bel avenir à notre pays. Nous avons une belle mais lourde charge à mener à bien maintenant, et nous la mènerons à bien nous-mêmes. » Ainsi s’exprime le premier président de la République, Philibert Tsiranana, alors que la République vient de naître, le 14 octobre 1958.

Date que le président Andry Rajoelina compte marquer, soixante-deux ans plus tard, dans le cadre de la célébration des soixante années d’indépendance recouvrée, par l’inauguration de toutes les restaurations et construction initiées dans le Rova d’Antananarivo, un symbole de la souveraineté et de l’unité nationale. (Source L’Express de Madagascar)