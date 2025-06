Sénégal: Responsabilité sociétale d'entreprise de Sonatel - En 2024, 60 % de la valeur créée a été redistribuée localement

Dans un contexte mondial marqué par l'accélération du réchauffement climatique et de profondes mutations économiques et sociales, le Groupe Sonatel rend public son Rapport de Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse) 2024.

Selon un communiqué de presse, ce rapport témoigne de la volonté constante du Groupe de faire de la Rse un levier stratégique au service d'un développement inclusif, résilient et durable dans ses cinq pays de présence : Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone.

Depuis sa création en 1985, Sonatel rappelle s'être toujours engagée de manière pérenne dans le développement économique, social et environnemental des pays où elle est implantée, au bénéfice de l'ensemble de ses parties prenantes. Cette démarche durable constitue non seulement l'un des fondements de son identité, mais également un pilier central de sa stratégie d'entreprise.

La politique Rse de Sonatel est étroitement alignée sur les Odd et intégrée à la stratégie globale du Groupe. En 2024, renseigne la même source, cette orientation s'est traduite par des actions concrètes et à fort impact, dans un environnement régional fragilisé par les effets conjugués de la crise climatique, de la vulnérabilité économique et des transformations sociales.

«L'empreinte socio-économique du Groupe Sonatel est tangible dans les pays où il opère. En 2024, 60 % de la valeur créée a été redistribuée localement, notamment à travers les contributions fiscales, les paiements au secteur privé local et les dividendes versés à l'État et aux actionnaires locaux. Le Groupe contribue activement à la création d'emplois, avec 5.000 emplois directs et plus de 200.000 emplois indirects générés grâce à ses partenariats commerciaux et techniques. 30.300 jeunes ont bénéficié de formations certifiantes, avec un taux d'insertion professionnelle atteignant 92 % dans certains pays. Par ailleurs, les Maisons Digitales de Sonatel ont permis à plus de 1.600 femmes d'accéder à des formations favorisant leur autonomisation économique », révèle Sonatel.

À travers son rapport Rse 2024, Sonatel dit mettre en lumière des réalisations majeures dans les domaines suivants : inclusion numérique et autonomisation des jeunes. Sur ce volet, le Groupe souligne avoir consolidé ses actions de formation aux métiers du numérique, notamment via les Orange Digital Centers, avec une attention particulière portée à l'insertion professionnelle des jeunes et à l'autonomisation des jeunes filles.

Concernant les projets communautaires durables, le programme « Projets Village » a renforcé l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation dans plusieurs zones rurales, contribuant à réduire les inégalités territoriales.

Pour ce qui est de l'innovation responsable, en phase avec les enjeux de transformation digitale, Sonatel développe des solutions numériques sobres, inclusives et respectueuses de l'environnement.

Conscient de l'urgence climatique et des défis spécifiques à la région sahélienne, Sonatel informe avoir renforcé en 2024 son engagement environnemental à travers le traitement systématique des déchets électroniques, dans une logique d'économie circulaire ; la reforestation communautaire, en partenariat avec les acteurs locaux, pour renforcer la résilience écologique des territoires ; l'accroissement de la part d'énergie renouvelable utilisée dans ses installations, en particulier dans les zones rurales. Le taux d'utilisation d'énergies renouvelables varie désormais entre 17 % et 64 % selon les pays.

Selon le document, le Rapport Rse 2024 reflète l'engagement du Groupe à respecter les principes de responsabilité et de redevabilité vis-à-vis de ses parties prenantes, conformément à la norme Iso 26000. Il présente de manière consolidée l'ensemble des résultats économiques, sociaux et environnementaux, tout en réaffirmant la vision de Sonatel : oeuvrer pour un avenir durable et équitable pour tous.