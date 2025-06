Ile Maurice: La Chambre des lords ouvre le débat sur le traité Royaume-Uni-Maurice

Ce lundi 30 juin, la Chambre des lords se penche sur l'accord entre le Royaume-Uni et la République de Maurice concernant l'avenir de l'archipel des Chagos, notamment la base militaire de Diego Garcia.

Ce traité prévoit le transfert de souveraineté des Chagos à Maurice, tout en maintenant un bail de 99 ans pour la base militaire conjointe américano-britannique. La ratification de cet accord suscite des réserves, avec deux motions déposées pour s'y opposer.

La première motion est présentée par lord Callanan, membre du Parti conservateur et porte-parole de l'opposition sur les affaires étrangères. Il conteste la pertinence du transfert dans le contexte sécuritaire actuel. La deuxième motion est déposée par lord Purvis of Tweed, représentant des Libéraux-démocrates sur les questions internationales. Il soulève notamment des inquiétudes sur la stabilité géopolitique de l'océan Indien et la continuité des engagements de défense.

Plusieurs figures influentes interviennent dans le débat. Parmi elles, lord Ahmad of Wimbledon, lord Bellingham et lord Howell of Guildford, tous anciens ministres des Affaires étrangères, apporteront leur regard d'expérience. Le débat s'appuie également sur un rapport émis par le Comité des accords internationaux de la Chambre des lords, présidé par lord Goldsmith, membre du Parti travailliste, qui apporte une analyse juridique et stratégique du traité.