Afrique: François Mitterrand, à l'origine du déclin de l'influence postcoloniale de la France sur le continent ?

Trois pays majeurs du « pré-carré » français en Afrique subsaharienne ont connu des coups d'État militaires adossés à discours de rupture et de rejet de la France : le Mali (2021), le Burkina Faso (2022) et le Niger (2023). C'est la fin des relations néocoloniales franco-africaines conçues au moment des indépendances des années 1960 et maintenues, voire renforcées, pendant les années 1980 et 1990, particulièrement par François Mitterrand. Comment comprendre les choix de l'ancien président de la République, malgré un programme de gauche favorable au renouveau démocratique et à l'émancipation des pays africains ?

À l'occasion de la publication de l'ouvrage François Mitterrand, le dernier empereur. De la colonisation à la françafrique (aux éditions Philippe Rey, 2025), la gestion des liens et des relations entre l'Afrique et la France par l'ancien président de la République interroge : et si les deux mandats de François Mitterrand avaient été une occasion manquée de rompre avec ce que l'on nomme aujourd'hui la Françafrique ? Ne peut-on pas, en outre, imaginer cette gestion « de gauche » de la relation avec le continent comme une continuité de ce que furent les « égarements » d'une partie de la gauche française aux heures les plus sombres des guerres de décolonisations ?

La situation actuelle appelle en effet une analyse de longue durée. Rappelons les faits récents : depuis 2020, trois pays majeurs du « pré-carré » français en Afrique subsaharienne ont connu des coups d'État : le Mali en 2021, le Burkina Faso en 2022), puis le Niger en 2023. L'histoire politique et sociale de ces coups d'État est complexe et bien différente d'une nation à l'autre, mais un fait doit retenir notre attention. Le plus significatif quant aux relations franco-africaines, c'est que ces coups d'État se sont adossés à un discours clair de rupture et de rejet de la France, considérée comme une puissance néocoloniale empêchant une « véritable » indépendance, au-delà des indépendances « formelles » de 1960.

Que ce discours puisse être relativisé - la France a perdu beaucoup de ses instruments et de son pouvoir d'influence depuis les indépendances - n'infirme pas le fait que celui-ci semble avoir eu une résonance certaine dans les populations de ces pays, en particulier la jeunesse, comme en témoigne les manifestations d'hostilité envers l'ancienne puissance tutélaire (même si l'évaluation de la prégnance de ce discours est difficile, en raison notamment de l'absence de moyen de mesure de l'opinion).

La récente décision du Sénégal, allié historique et l'un des plus « fidèles » à la France - avec la Côte d'Ivoire et le Gabon -, de demander le retrait des troupes françaises ajoute un signe clair. Nous sommes dans une conjoncture historique caractérisée, qui marque la fin des relations franco-africaines telles qu'elles avaient été conçues dès 1960 : un mélange de liens directs entre les chefs d'État français et les chefs d'État africains - marque du « domaine réservé » du président de la République s'autonomisant de tout contrôle parlementaire et, plus largement, démocratique -, d'interventions militaires au prétexte de protéger les ressortissants français afin de protéger les États « amis », d'affairisme trouble animé par des réseaux eux-mêmes opaques et, enfin, d'instrument d'influence tel que le contrôle de la monnaie (le franc CFA étant sous contrôle du Trésor français), des bases militaires garantes des positions géostratégiques de l'Hexagone ou encore les centres culturels, chargés de diffuser l'excellence de la culture française. Le tout institutionnalisé à travers des accords bilatéraux de coopération).

Or, au cours des deux mandats de François Mitterrand, l'Afrique subsaharienne francophone avait connu d'importantes poussées démocratiques dynamisées par l'appétence de la société civile, comme ce fut le cas entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, notamment au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. François Mitterrand parvient au pouvoir en 1981 (il y restera jusqu'en 1995) comme patron de la gauche et porteur d'un programme commun qui consacre plusieurs de ses propositions aux relations de la France avec le « tiers-monde », comprenant une normalisation des rapports avec les anciennes colonies d'Afrique.

Le programme commun de la gauche est typique du courant tiers-mondiste des années 1970, souhaitant rompre avec le nécolonialisme, qui a déterminé des « aires d'influence » occidentales structurant, en articulation avec la guerre froide, les relations internationales. François Mitterrand a pourtant un lourd passé colonial : il a été ministre de la France d'outre-mer en 1950 et surtout ministre de l'intérieur et enfin ministre de la justice durant la guerre d'Algérie, au cours de laquelle il a adopté des positions ultrarépressives. Des marqueurs traumatiques au sein de la gauche française et qui sont restés invisibles et inaudibles depuis soixante-dix ans. Jamais il n'a été anticolonialiste, au contraire, toute son action politique durant la IVe République a visé à conserver l'empire.

Or, pour devenir le personnage central de la gauche, ce passé est inassumable. François Mitterrand va donc réécrire sa biographie au cours des années 1960 et 1970 à travers ses ouvrages, pour se présenter comme un contempteur de la colonisation, qui aurait même anticipé les indépendances. Pure fiction, mais le récit prend et le légitime comme leader de la gauche.

En 1981, dans cette dynamique, il nomme Jean-Pierre Cot au ministère de la coopération et celui-ci croit naïvement que sa feuille de route est d'appliquer les changements inscrits dans le programme commun, avec, pour horizon, la suppression du ministère de la coopération et la réintégration de l'Afrique dans les prérogatives du ministère des affaires étrangères.

Car, si formellement ces prérogatives existent puisque la direction des affaires africaines et malgaches (DAM) du ministère des affaires étrangères gouverne normalement la diplomatie, le domaine réservé présidentiel concernant l'Afrique s'incarne dans une « cellule africaine » dont les membres sont nommés par le fait du prince ; ce dont témoignera, d'ailleurs, avec éclat, la nomination de Jean-Christophe Mitterrand, le propre fils de François Mitterrand, au sein de cette cellule.

Dans ce tableau, Jean-Pierre Cot dérange : en tenant ouvertement un discours de recentrage des dépenses du ministère et en refusant l'octroi de subsides pour des dépenses somptuaires de potentats locaux, tout en encourageant la démocratisation des régimes africains, il indispose plusieurs de ceux-ci, qui en font état à François Mitterrand.

En 1982, François Mitterrand est à la croisée des chemins : doit-il poursuivre l'expérience de rupture initiée par Jean-Pierre Cot ou revenir aux pratiques bien implantées de la Françafrique ? Il choisit alors la seconde option. Bien évidemment, les contraintes de la realpolitik expliquent en partie ce revirement : en répondant aux sollicitations de quelques dignitaires africains, le président français maintient en place la Françafrique et donc, dans son esprit, l'influence géopolitique de la France).

Car pour François Mitterrand, farouche défenseur de l'empire durant la période coloniale, l'influence française dans les anciennes colonies répond en définitive à une forme de continuité. Certes, la France a perdu la possession de ces territoires, mais, finalement, elle peut continuer à exercer son influence sur ceux-ci, influence qui est pour François Mitterrand, comme l'était l'empire au temps des colonies, la condition de la puissance de l'Hexagone. Ce faisant, il affermit les relations quasi incestueuses entre les chefs d'États africains et le président de la République française, relations émancipées de tout contrôle démocratique comme nous l'avons vu, en France comme en Afrique. Et François Mitterrand ne se contente pas de reprendre de lourd héritage du « pré-carré », il le renforce.

Entre 1981 et 1995, la France procédera à pas moins d'une trentaine d'interventions militaires en Afrique et, surtout, François Mitterrand n'encouragera jamais concrètement les poussées démocratiques, malgré les ambiguïtés de son discours de La Baule, en 1990, laissant entendre une « prime à la démocratisation », qui ne sera jamais mise en oeuvre. De plus, les scandales autour de la cellule africaine se multiplieront, mettant directement en cause son fils Jean-Christophe et, à travers lui, la figure de François Mitterrand et l'image de la France dans les pays africains.

Une occasion historique de renouveler les relations franco-africaines a donc été perdue sous les deux mandats de François Mitterrand. Ses successeurs suivirent les pas du « sphinx », fossilisant le système de la Françafrique. Seul Emmanuel Macron osa poser crûment la question du maintien de ce système, mais le « en même temps » macroniste - entre initiatives mémorielles visant la mise au jour des responsabilités historiques de la France durant le génocide des Tutsis, dans la guerre du Cameroun ou dans les massacres de Madagascar (1947) avec un rapport à venir, et un soutien effectif à des régimes corrompus - a rendu cette politique illisible.

Le résultat de ce blocage, permanent après 1982, sont sous nos yeux : une stigmatisation de la France comme puissance néocoloniale, le revirement anti-français de plusieurs pays de l'ancien « pré-carré » et son remplacement par d'autres acteurs mondiaux, à l'image de la Chine ou de la Russie.

François Mitterrand avait pourtant un programme, une majorité politique et un soutien global de l'opinion. Les fantômes de la colonisation ont eu raison d'une rupture qui aurait probablement changé l'histoire. C'est bien son parcours durant la période coloniale qui explique sa politique, celle d'un homme qui avait grandi avec l'empire, qui l'avait promu et défendu jusqu'aux ultimes moments de sa chute... et avait regardé celui-ci s'effondrer avec regret.

Nicolas Bancel, Professeur ordinaire à l'université de Lausanne (Unil), chercheur au Centre d'histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation (Unil), co-directeur du Groupe de recherche Achac., Université de Lausanne

Pascal Blanchard, Historien, chercheur-associé au Centre d'histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation, co-directeur du Groupe de recherche Achac, Université de Lausanne