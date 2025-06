Afrique: Le Camerounais George Elombi nommé président d'Afreximbank

C’est officiel, les actionnaires de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) ont porté le Camerounais George Elombi à la tête de l’institution panafricaine. Il devient ainsi le quatrième président de la Banque depuis sa création en 1993.

Cette nomination, annoncée lors des 32ᵉ Assemblées Annuelles d’Afreximbank tenues à Abuja du 25 au 28 juin, marque un nouveau tournant pour l’institution financière. Le Dr Elombi succède au Professeur Benedict Oramah, qui quittera ses fonctions en septembre 2025 après dix années à la présidence.

Juriste de formation et fin connaisseur de la maison Afreximbank, George Elombi y a fait toute sa carrière depuis 1996. Il a gravi les échelons pour occuper les postes les plus stratégiques, notamment celui de vice-président exécutif en charge de la gouvernance, des affaires juridiques et des services corporatifs.

Avant cela, il a occupé plusieurs responsabilités clés allant de conseiller juridique principal à secrétaire exécutif du conseil d’administration.

Homme de rigueur et architecte discret des grandes évolutions de la Banque, George Elombi a notamment contribué à la création de filiales stratégiques du Groupe, renforçant ainsi sa capacité à accompagner le développement économique du continent.

Notons qu’il a également piloté la riposte d’Afreximbank face à la pandémie de covid-19, mobilisant plus de 2 milliards de dollars pour l’acquisition et la distribution de vaccins en Afrique et dans les Caraïbes.

Plus récemment, sous sa supervision, le département de mobilisation des fonds propres a permis à la Banque de lever 3,6 milliards de dollars en fin avril 2025.

« J’ai eu le privilège de travailler aux côtés de collègues remarquables pour façonner la vision et la croissance de cette institution. Afreximbank doit être un levier d’industrialisation pour l’Afrique et un instrument de reconquête de la dignité des Africains », a déclaré le nouveau président dans son discours d’acceptation.

Il a également affirmé son engagement à poursuivre l’ambitieuse vision de son prédécesseur, visant à faire d’Afreximbank une institution de 250 milliards de dollars d’ici dix ans.

Titulaire d’un doctorat en arbitrage commercial et d’un Master en droit de la London School of Economics, George Elombi est également diplômé en droit de l’Université de Yaoundé.

Sa nomination est le fruit d’un processus de sélection rigoureux entamé en janvier dernier, avec un appel mondial à candidatures et l’intervention d’un cabinet international de recrutement. Conformément aux statuts d’Afreximbank, le président est désigné par l’Assemblée Générale sur recommandation du conseil d’administration, pour un mandat de cinq ans renouvelables une fois.

Dans ses mots d’au revoir, l’ancien président a indiqué que ce dernier a obtenu 100 % des voix, sans bavure ni difficulté.

C’est dans un élan de bienvenue que le Dr. Elombi a reçu les mots de son prédécesseur. « Nous allons essayer de changer le type d’activité pour renforcer les efforts et continuer l’élan que détient Afreximbank », exprime le nouveau président. Pour l’ancien président, « c’est le moment de se reposer, de rebâtir mes rapports familiaux et de redevenir un homme normal ».