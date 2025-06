Afrique Centrale: Accord de paix entre la RDC et le Rwanda - Le plus dur reste à venir

Va-t-on vers la fin des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) ? L'espoir, en tout cas, est permis avec la signature d'un accord de paix entre Kigali et Kinshasa, sous l'égide de Washington.

Longtemps annoncé et très attendu, cet accord a été signé le 27 juin dernier. Entre autres, il prévoit la mise en place d'un « mécanisme conjoint de coordination » qui travaillera avec un Comité de surveillance commun qui réunit l'Union africaine (UA), les Etats-Unis et le Qatar. Sur le terrain, il y a deux priorités que sont la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et le retrait des mesures défensives mises en place par le Rwanda. Et la cerise sur le gâteau, les deux pays entendent renforcer leur coopération sur la gestion des ressources naturelles, le commerce et les investissements transfrontaliers.

Il faut veiller au respect des engagements pris par les uns et les autres

Quand on sait que Kigali et Kinshasa étaient presqu'au bord de l'affrontement au regard de la tension qui montait de part et d'autre sur fond de diatribes, on ne peut que saluer la signature de cet accord de paix qui, on l'espère, va mettre fin aux souffrances des Congolais vivant dans l'Est de la RDC. C'est le lieu de tresser des lauriers aux présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi qui, de guerre lasse, ont accepté de dépasser leurs ego surdimensionnés et ce, dans l'intérêt supérieur de leurs peuples respectifs.

Mais la médaille de la diplomatie revient au président américain, Donald Trump, qui a travaillé à aplanir les divergences de vues afin que soit rendue possible la signature de cet accord de paix. Pour une victoire diplomatique, c'en est une pour le locataire de la Maison Blanche qui a réussi là où d'autres, en plus d'avoir échoué, y ont laissé des plumes. C'est tout à son honneur.

Toutefois, le tout n'est pas de parvenir à la signature d'un accord de paix. Il faut veiller au respect des engagements pris par les uns et les autres. C'est dire si le plus dur ne fait que commencer. Car, très souvent, des couacs, sur le terrain, peuvent survenir au point de fragiliser parfois l'accord. C'est pourquoi les Etats-Unis se doivent de mettre un point d'honneur à veiller à la mise en oeuvre de l'accord.

S'il y a lieu, il faut maintenir la pression sur les deux parties de sorte à ne permettre aucune incartade. Les Etats-Unis sont d'ailleurs mieux placés pour le faire en ce sens qu'en plus d'être connus pour être le chouchou du Rwanda, ils lorgnent les terres rares de la RDC à qui ils promettent en contrepartie protection et sécurité. En tout cas, comme on aime à le dire, il y a un temps pour faire la guerre, tout comme il y a un temps pour faire la paix.

Et le moment semble venu pour la RDC et le Rwanda, de tourner la page en fumant définitivement le calumet de la paix. Si les uns et les autres font montre de sincérité et de bonne foi, l'accord de paix dont l'encre n'a pas encore totalement séché, connaîtra un franc succès. A contrario, si les uns et les autres veulent avancer masqués avec un canif dans le dos, les choses iront en vrilles au grand dam des Congolais qui souffrent le martyre.

Les Congolais ont besoin de se retrouver sous un arbre à palabre en vue de s'entendre sur l'essentiel

Or, de l'avenir de cet accord dépendra la suite des pourparlers que Kinshasa engagera avec l'Alliance Fleuve Congo (AFC) M23 à Doha dans les semaines à venir. Ce dialogue direct, faut-il le rappeler, entre le pouvoir congolais et rebelles est, sans doute, très attendu pour une sortie de crise en RDC. A défaut, tout le reste n'est que du saupoudrage qui ne ferait que raviver les tensions et radicaliser les positions.

En témoigne déjà la réaction du parti de l'ex-président Joseph Kabila, qui estime que l'accord signé à Washington n'apporte rien à la RDC. Bien au contraire, il le considère comme « une trahison ». Il en est de même pour le Prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, qui estime qu'avec cet accord, Kinshasa « abandonne sa souveraineté aux forces d'agression ». Pendant ce temps, la coalition au pouvoir parle d'avancée majeure ou d'étape décisive vers la paix et la stabilité.

En fait, ces réactions contrastées sont la preuve que les Congolais, comme le suggèrent les religieux, ont besoin de se retrouver sous un arbre à palabre en vue de s'entendre sur l'essentiel qui est de sauver leur pays. Il revient donc au président Félix Tshisekedi d'en prendre de la graine en donnant le tempo.