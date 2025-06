Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les carottes sont-elles cuites pour Gbagbo et Soro ?

analyse

La Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) a rejeté les requêtes de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et de l'ex-Premier ministre, Guillaume Soro, qui accusaient la Justice de leur pays d'avoir violé plusieurs de leurs droits en les empêchant d'être électeurs et éligibles.

En effet, ces deux hommes politiques ont été radiés de la liste électorale alors qu'ils nourrissent tous deux l'ambition de se présenter à la présidentielle de 2025. Les carottes sont-elles cuites pour eux ? Si on ne peut l'affirmer avec certitude, une chose est au moins certaine, cette décision douche davantage les espoirs du président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo, et du leader de Générations et peuples solidaires (GPS), Guillaume Soro, de se retrouver dans les starting-blocks pour la course à la présidentielle d'octobre 2025.

C'est d'autant plus la bérézina que la même Cour avait, dans des ordonnances provisoires prises en septembre 2020, ordonné à l'Etat de Côte d'Ivoire, de les réintégrer sur la liste électorale afin qu'ils puissent candidater à la présidentielle de la même année. Que s'est-il donc passé, entre-temps, pour que la même CADHP déboute aujourd'hui les deux hommes ? La question reste posée. Cela dit, maintenant que la cause semble perdue pour le Christ de Mama et Bogota, que vont-ils faire ? Vont-ils continuer de ruer dans les brancards ? Vont-ils recourir à la rue avec tout ce que cela comporte comme risques pour eux-mêmes et pour la Côte d'Ivoire ? On attend de voir.

Autant l'opposition gagnerait à jouer balle à terre, autant le pouvoir ivoirien gagnerait à calmer le jeu

Toujours est-il qu'au regard de l'Histoire récente de la Côte d'Ivoire, et surtout des déboires judiciaires auxquels sont confrontés les deux leaders politiques au plan national, il serait très risqué de vouloir recourir à la rue. Toutefois, tout n'est pas perdu pour les deux hommes politiques. Ils ont certes perdu la bataille, mais peut-être pas la guerre.

Car, même si leurs chances sont très minces, ils peuvent, encore, s'accrocher à la seule branche : celle du dialogue. Mais encore faudrait-il que le président Alassane Dramane Ouattara accepte de se montrer bon prince. Mais en attendant, il faut rappeler que la décision de la CADHP intervient au moment où le fils de Kong continue d'entretenir le flou sur sa volonté de briguer ou non un quatrième mandat. Cette décision va-t-elle l'aider à se prononcer plus vite ? En tout cas, tout laisse croire que le pays d'Houphouët Boigny danse sur un volcan.

A preuve, les missions se succèdent dans ce pays à la recherche de solutions pour maintenir les djinns, bien enfermés dans leur bouteille. Après l'Union africaine (UA) la semaine dernière, c'est au tour de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de se rendre en mission d'information préélectorale sur les bords de la lagune Ebrié.

Des initiatives, somme toute, louables puisqu'elles visent à éviter à la Côte d'Ivoire, la grave crise politique qu'elle a connue en 2010-2011. C'est dire si l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens se doivent de se montrer plus responsables. Autant l'opposition dont les figures de proue ont été recalées pour diverses raisons, gagnerait à jouer balle à terre, autant le pouvoir ivoirien gagnerait à calmer le jeu.