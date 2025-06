Addis-Abeba — Une réunion technique de haut niveau sur le Marché unique africain de l'électricité (AfSEM) et le Plan directeur du système électrique continental (CMP) se tiendra lundi à Addis-Abeba afin de promouvoir un marché de l'électricité unifié, compétitif et durable sur tout le continent.

La Commission de l'Union africaine (CUA), par l'intermédiaire de son Département des infrastructures et de l'énergie, a organisé cette réunion de deux jours qui devrait réunir des représentants des États membres, des communautés économiques régionales, des centres d'excellence régionaux pour les énergies renouvelables et des agences régionales de régulation, ainsi que des institutions de financement du développement telles que la Banque mondiale et Afreximbank, entre autres partenaires clés.

L'événement majeur marque l'inauguration du Comité de surveillance technique de haut niveau de l'AfSEM, dont l'objectif est d'accélérer les efforts en faveur d'un marché de l'électricité unifié, compétitif et durable sur tout le continent.

La réunion réunira les principales parties prenantes afin de favoriser l'harmonisation des politiques, de mobiliser les investissements et de définir des feuilles de route pour leur mise en oeuvre. Elle permettra également aux États membres de faire le point sur les progrès réalisés et de solliciter un soutien politique en faveur de la transition énergétique.

L'AfSEM est une initiative ciblée visant à promouvoir une croissance durable du secteur électrique africain en établissant un marché continental intégré de l'électricité, comme le prévoit l'accord de la ZLECA de 2019.

L'objectif de l'AfSEM est de fournir aux ménages, aux entreprises et aux industries africaines une énergie plus sûre, durable, fiable, compétitive et abordable.

Le Plan directeur du système électrique continental (CMP) vise à remédier au déficit d'électricité et à faciliter une répartition équitable des ressources énergétiques abordables, fiables et propres.

Le CMP rassemble plus de 100 acteurs africains pour repenser la stratégie énergétique de l'Afrique et élaborer ensemble des solutions pour lutter contre la précarité énergétique. Le CMP sert de modèle à la Vision verte de l'Afrique, établissant un réseau unifié pour l'ensemble du continent.