Sénégal: Le journaliste Bachir Fofana en garde à vue, «une mesure disproportionnée et alarmante»

Au Sénégal, un journaliste se trouve une nouvelle fois derrière les barreaux. Bachir Fofana a été placé, mercredi 25 juin, en garde à vue puis placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.

Le président de l'Assemblée nationale a porté plainte contre le journaliste après qu'il a évoqué des irrégularités dans le cadre d'un marché passé par l'institution dans l'achat de véhicules de fonction.

La Coordination des associations de presse (CAP) appelle à sa libération immédiate et estime que « le recours à la garde à vue, dans ce type d'affaires, constitue une mesure disproportionnée et alarmante ».

« Désolation » et « tristesse »

« C'est une réaction de désolation et surtout aussi de tristesse, parce que c'est un confrère qui est aujourd'hui dans les liens de la prévention, pour un délit de presse. Or, nous nous sommes toujours battus pour la dépénalisation du délit de presse et ce n'est toujours pas effectif. Malheureusement, beaucoup de nos confrères et consoeurs en payent le prix fort actuellement.

« Pour ce qui est de Bachir Fofana, nous avons tenté, en tout cas, de demander au président de l'Assemblée nationale de retirer sa plainte, ce qui permettrait à Bachir Fofana de ne pas aller en prison et que le dossier soit classé. Mais malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Nous ne désespérons pas et pensons que d'ici peut-être le procès, le président de l'Assemblée nationale retirera sa plainte ou bien, si ce n'est pas le cas, que la justice sera beaucoup plus bienveillante parce qu'en réalité, c'est la première fois que Bachir est poursuivi pour ce genre de délit », explique Ibrahima Lissa Faye, journaliste et coordinateur de la CAP, joint par RFI.

Bachir Fofana doit être jugé, mercredi 2 juillet, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, capitale du Sénégal.