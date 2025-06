Congo-Kinshasa: Six groupes armés signent un accord de paix en Ituri

Après plusieurs rebondissements, six groupes armés, dont le plus connu, la Codeco, ont signé un protocole de paix samedi 28 juin pour mettre fin au conflit qui ensanglante la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo.

Cela s'est passé à Aru, au nord de Bunia, dans la province de l'Ituri, à l'issue de cinq jours de dialogue intercommunautaire qui ont réuni groupes armés, représentants communautaires et société civile, et ce, avec le soutien de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (Monusco). Au soir du vendredi 27 juin, quatre groupes armés - Codeco, Frpi, Fpic et Tchini ya Tuna - ont signé un protocole de paix pour la cessation des hostilités.

Mais deux autres - Zaire et Mapi - se sont abstenus en signe de protestation contre une attaque menée le matin même par des miliciens Codeco contre un camp de déplacés, qui a fait plus de dix victimes. Samedi 28 juin, après d'importantes tractations et pressions, un porte-parole de la Codeco a reconnu l'attaque et promis une enquête. Dans la foulée, les deux groupes armés réfractaires ont finalement apposé leur signature au document.

Tous promettent la cessation immédiate des violences, la libre circulation des personnes dans la province. Ils promettent surtout de ne plus circuler armés et d'intégrer les programmes de démobilisation.

Reste maintenant à appliquer cet accord qui n'est pas le premier. Le problème, soulève un notable de la région, c'est qu'une fois désarmés, ces miliciens se retrouvent sans rien, sans moyens de subsistance et finissent par reprendre les armes. Il faut que le gouvernement intensifie son programme de démobilisation et surtout de réinsertion, ajoute ce notable, afin de donner une chance à ce énième accord de paix en Ituri.