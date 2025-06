Afrique Centrale: Mahamoud Ali Youssouf salue l'accord de paix RDC-Rwanda

Le président de la commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a salué samedi 28 juin la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique.

Mahamoud Ali Youssouf loue tous les efforts visant à faire progresser la paix, la stabilité et la réconciliation dans la région.

Il reconnait que cet accord complète et renforce les efforts diplomatiques en cours de l'UA, ainsi que ceux menés par la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

En outre, le président de la commission de l'Union africaine apprécie le rôle constructif et de soutien joué par les États-Unis et l'État du Qatar dans la facilitation du dialogue et du consensus qui ont conduit à ce développement. Selon lui, de tels partenariats internationaux, ancrés dans des cadres et des priorités dirigés par l'Afrique, sont essentiels pour parvenir à des solutions durables.

Cinq axes principaux

Sous l'égide du secrétaire d'État américain, Marco Rubio, l'accord de paix RDC-Rwanda a été conclu le vendredi 28 juin à Washington (USA), pour mettre fin à un conflit vieux de trois décennies entre les deux pays. Il a été signé par Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, et Olivier Nduhungirehe, son homologue rwandais.

Le texte avait été paraphé le 18 juin 2025 à Washington par les experts congolais et rwandais et comprend cinq dispositions principales :

le respect de l'intégrité territoriale

la cessation des hostilités

le désengagement

le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques

la création d'un cadre d'intégration économique régional, dans lequel Kinshasa et Kigali s'accordent à lancer ou à renforcer leur coopération.