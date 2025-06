Congo-Kinshasa: Japon - Signature d'un mémorandum pour l'exploitation du manganèse au Kongo-Central

La Première ministre, Judith Suminwa, a salué, samedi 28 juin à Osaka, au Japon, la signature d'un mémorandum d'entente entre la société congolaise Kerith Resources Ltd et la société japonaise Asia Mineral Limited. Cet accord porte sur l'exploitation du manganèse dans la province du Kongo-Central. Il a été conclu en marge du Forum d'affaires RDC-Japon, un événement qui a réuni plusieurs ministres congolais et une centaine d'hommes d'affaires japonais.

Un partenariat stratégique pour le développement

Dans son discours, la cheffe du gouvernement congolais a souligné l'importance de ce mémorandum pour renforcer la coopération entre la RDC et le Japon :

« Ce forum est demeuré une tribune unique par sa portée internationale et la qualité des participants parmi lesquels les décideurs publics, les institutions financières, les investisseurs privés et les porteurs de projet. Il concourt à offrir à la République démocratique du Congo l'opportunité de présenter sa vision, ses priorités et ses ambitions de développement. Le Japon en est un bénéficiaire et reste un partenaire fiable ».

La Première ministre a également rappelé que la RDC s'était engagée dans un processus de transformation structurelle visant à valoriser pleinement les potentiels des secteurs extractif, agricole et énergétique d'ici à 2050, dans le but de construire une économie diversifiée et durable.