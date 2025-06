Congo-Kinshasa: Employabilité - L'ACPE échange avec la diaspora congolaise sur les opportunités d'emploi

Les dirigeants de l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE) ont récemment organisé un webinaire avec quelques membres de la diaspora congolaise à travers le monde afin d'échanger sur les ambitions de cette structure ainsi que sur les atouts de cette diaspora à propos des opportunités qu'offrent les entreprises au Congo.

Plusieurs points ont été évoqués au cours de l'échange entre l'ACPE et des repprésentants de la diaspora, entre autres, la présentation du site internet de cette agence illustrant ainsi les nouvelles fonctionnalités mises à la disposition des usagers pour faciliter l'accès à l'information, l'enregistrement en ligne et la recherche d'opportunités. Les participants ont inter agi depuis le Bénin, le Maroc, le Sénégal, la France, la Russie et d'autres pays.

Ce premier webinaire qui a réuni plus de 100 participants connectés à travers le monde a été enrichi par des interventions pertinentes et inspirantes de la diaspora, posant ainsi les bases d'une collaboration forte et constructive.

Selon le directeur général de l'ACPE, Jean Pinda Niangoula, ce n'est que le début puisque d'autres rencontres suivront pour détailler davantage les dispositifs, programmes et mesures d'accompagnement en matière de recherche de stages, d'emplois ainsi que d'opportunités d'auto-emploi. Il a, par ailleurs, détaillé les missions de l'agence et les enjeux liés à l'employabilité des jeunes, tout comme la valorisation des talents des Congolais de la diaspora.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation Civique, de la Formation Qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé a patronné cette activité. Il a rappelé les efforts du gouvernement dans les domaines de la formation et de l'employabilité des jeunes. Il a, par exemple, cité le décret attachant l'ACPE à l'ensemble des missions diplomatiques du Congo, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de collaboration entre la diaspora et le marché de l'emploi national.