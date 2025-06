Sara — La 59ᵉ édition du Festival International de Hammamet (FIH) se tiendra du 11 juillet au 13 août 2025 au Centre culturel international de Hammamet sous le slogan "Continuous Vibes", proposant aux festivaliers un bouquet varié où la musique, le théâtre et la danse seront à l'honneur.

Pour cette édition 2025, le cadre mythique de la Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts vivra au rythme de 33 soirées et au fil de 36 spectacles en provenance de 15 pays : la Tunisie, la Palestine, l'Algérie, le Maroc, la Syrie, le Liban, le Soudan, la Jordanie, le Mali, la France, l'Italie, l'Espagne, la Colombie, Haiti et les Etats-Unis.

Le bal sera ouvert avec "Ragouj", une comédie musicale tunisienne mise en scène par Abdelhamid Bouchnak avec une composition musicale signée Hamza Bouchnak. Adaptation scénique de la série télévisée ramadanesque du même nom, le spectacle comprend des pièces musicales jouées en direct par un orchestre de quarante musiciens ainsi que des tableaux dansés conçus par la chorégraphe Oumaima Manai. Ce moment fort rendra également hommage à Ahmed Laabidi, plus connu sous le nom de Kafon, figure emblématique du rap tunisien, disparu le 10 mai 2025.

Cette édition se distingue par la diversité de sa programmation musicale, allant du tarab classique au flamenco espagnol et au rai algérien, en passant par le gnawa, le jazz, l'électro, le flamenco, la salsa, les musiques africaines sans oublier la musique symphonique et classique. Parmi les artistes les plus attendus figurent Lotfi Bouchnak, Saber Rebai, Ghazi Ayadi, Balti (Tunisie), Wael Jassar (Liban), Cheb Mami (Algérie), la chanteuse palestinienne Noel Kharman, le groupe mythique marocain Nass El Ghiwane, la chanteuse-compositrice Naika (Haiti-France), le musicien malien Bassekou Kouyaté et le colombien Yuri Buenaventura...

Le festival sera ouvert aux découvertes de projets contemporains et novateurs, comme "Sinouj Odyssey" de Benjemy, "Osool" de Yacine Boularès, et "24 Parfums-Etoiles symphoniques" de Mohamed Ali Kammoun.

Un hommage à la chanson française sera rendu lors de la soirée "Symphonica", dédiée aux grandes voix comme Dalida, Charles Aznavour et Edith Piaf avec au menu de la soirée une sélection de chansons françaises de tous les temps interprétées de la voix de la tunisienne Zeineb Oueslati et le chanteur français Philippe Cavaillé, connu pour ses reprises d'Aznavour.

Le théâtre sera présent à travers quatre créations tunisiennes. "Mère des pays" (Om El Boldan) de Hafedh Khalifa, une fresque historique sur Abou Zakaria El Hafsi et la Tunisie du XIIIème siècle, et "Ad Vitam" écrite et interprétée par Leila Toubel. "Au violon" de Fadhel Jaziri replonge dans la mémoire culturelle tunisienne à travers l'histoire d'un musicien de la radio, tandis que "La Dame de Kerkoine" évoque les guerres puniques entre Carthage et Rome, avec des passages interprétés en langue phénicienne.

L'expression corporelle sera également au rendez-vous avec le spectacle chorégraphique "Arboune" d'Imed Jemaa, qui explore la lutte intérieure d'un artiste tunisien face aux oppressions sociales dans le contexte de l'après-Covid.

Le rideau tombera sur cette 59ème édition le 13 août, date symbolique correspondant à la Journée nationale de la femme tunisienne, avec un concert tarabique dédié à la femme et signé Nabiha Karaouli.

La billetterie cette année n'est accessible qu'en ligne. Le public pourra se procurer ses tickets sur le site officiel du festival de Hammamet : festivaldehammamet.com

Ci-après le programme complet :

11 juillet : « Ragouj - Le Spectacle » - Abdelhamid Bouchnak et Hamza Bouchnak

(Tunisie)

12 juillet : "La Nuit Des Chefs" - Théâtre de l'Opéra de Tunis - Pôle Musique et Opéra - L'Orchestre Symphonique Tunisien (Tunisie)

13 juillet : Hind Ennaira (Maroc) - Djazia Satour (Algérie)

14 juillet : Naïka (Haïti - France)

15 juillet : RUST (Syrie / Liban) - Alsarah and The Nubatones (Soudan)

16 juillet : " Mère des pays" - Hafedh Khalifa (Tunisie)

17 juillet : "Jathb" (Tunisie) - Soudeni (Tunisie)

18 juillet : "Ad Vitam" de Leila Toubel (Tunisie)

19 juillet : Yuri Buenaventura (Colombie)

20 juillet : Noël Kharman (Palestine)

21 juillet : "Sinouj - Odyssey" Benjemy (Tunisie)

22 juillet : "Dialogue des cordes 2" Kamel Ferjani (Tunisie)

23 juillet : Addict Ameba (Italie)

24 juillet : Siilawy (Jordanie)

25 juillet : "24 Parfums - Les Etoiles Symphoniques" Mohamed Ali Kammoun

(Tunisie)

26 juillet : Wael Jassar (Liban)

27 juillet : Nass El Ghiwane (Maroc)

28 juillet : "La Dame de Kerkoine" Wajdi Gaidi et Houssem Sahli (Tunisie)

29 juillet : Al Shami (Syrie)

30 Juillet : Las Migas (Espagne)

31 juillet : Lotfi Bouchnak (Tunisie)

1 er Août : "Habit Zamani" Ghazi Ayadi (Tunisie)

2 août : Saber Rebai (Tunisie)

3 août : Robyn Bennett (USA / France)

4 août : Balti (Tunisie)

5 août : Koum Tara (Algérie / France)

6 août : "Arboune" Imed Jemaa (Tunisie)

8 août : Cheb Mami (Algérie)

9 août : Sinfonica - Spécial Tubes Français (Tunisie / France)

10 août : "Au violon" Fadhel Jaziri (Tunisie)

11 août : Bassekou Kouyaté and Ngoni Ba (Mali)

12 août : "Osool" (Tunisie / France)

13 août : Nabiha Karaouli (Tunisie)