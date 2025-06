Soudan: Aide Humanitaire - 6800 Etrangers ont obtenu des Visas, de laisser-Passer et des permis de travail pour Fournir de l'Aide

Le gouverneur de l'État d'Al-Gezira, M. Al-Tahir Ibrahim a appelé les organisations nationales et internationales de la société civile opérant dans l'État à redoubler d'efforts pour promouvoir la paix communautaire, rejeter les discours de haine, le régionalisme et le fanatisme, et travailler à réparer le tissu social.

Mme Salwa Adam Biniya, Commissaire à l'Aide Humanitaire a annoncé que toute organisation non enregistrée auprès de l'Autorité Fédérale pour les Affaires Humanitaires n'est pas autorisée à opérer. Elle a révélé que 6800 étrangers ont obtenu des visas, des permis de circulation et des permis de travail pour fournir de l'aide.

M. Tahir a exprimé sa gratitude, alors qu'il présidait aujourd'hui au Secrétariat général du gouvernement de l'État à Madani, une réunion des organisations travaillant dans l'État et de la Commission d'Aide Humanitaire, pour ce que les organisations avaient fourni pendant la guerre et la libération pour compléter les efforts de son gouvernement en matière de santé, d'éducation, d'eau, d'électricité, de nourriture et d'abris.

Il a appelé les organisations à soutenir la phase de construction, de reconstruction et de production en fournissant des moyens de subsistance, des intrants de production et en encourageant le retour volontaire. Il a annoncé l'attribution d'un entrepôt pour l'aide humanitaire dans l'État.

Les organisations ont appelé à une coordination plus étroite avec le gouvernement de l'État et la Commission d'aide humanitaire pour améliorer le travail, notant que la phase est destinée à la reconstruction et à la fourniture de services de base en matière d'eau, d'électricité, d'éducation, de santé, de moyens de subsistance, de production et de lutte contre les violations de guerre.

Les représentants des organisations ont passé en revue leurs activités dans les domaines de la fourniture de nourriture et de médicaments, de l'assainissement de l'environnement, de l'installation de pompes à eau, de la distribution d'outils d'hygiène et de l'éducation sanitaire.