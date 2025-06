Soudan: Directeur des examens - Nous avons donné aux états et aux centres externes des registres supplémentaires pour inscrire les étudiants attardés

Le directeur général des examens du Soudan, Moatasem Ali a révélé que l'administration a accordé aux administrations éducatives des États et des centres extérieurs des numéros de sièges vides supplémentaires afin qu'ils puissent inscrire tout étudiant qui arrive en retard pour se présenter à l'examen, en tenant compte des déplacements fluctuants des étudiants et des conditions de guerre. Il a souligné que leur slogan est de ne priver aucun étudiant qui souhaite se présenter à l'examen, soulignant qu'aucun étudiant ne sera assis avec un numéro d'urgence pour éviter les problèmes causés par les numéros d'urgence lors de l'examen précédent.

Lors d'une émission radiophonique hebdomadaire sur la Radio Nationale vendredi, M. Moatasem a confirmé leur préparation technique et administrative pour organiser les examens de la promotion 2024 reportée à la date prévue demain, dimanche, notant qu'ils ont terminé la livraison des numéros de places et des documents d'examen à tous les centres à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan, indiquant que le nombre d'étudiants assis a atteint 210 000 étudiants, dont 22 000 à l'extérieur du Soudan, indiquant que ce nombre augmente car certains étudiants ont des doutes sur la tenue des examens, s'attendant à ce que le nombre atteigne 220 000.

Il a ajouté que le nombre de centres a atteint 2 100 centres, dont 20 centres hors du Soudan, dont le plus grand est le Centre du Caire, qui comprend 11 sous-centres. Moatasem a expliqué qu'il existe de nombreux cadres d'enseignants compétents qui ont émigré hors du Soudan, nous les avons donc utilisés comme moniteurs et superviseurs principaux des centres externes.

Il a ajouté qu'il y a 13 États où des centres d'examen ont été établis, soulignant qu'un certain nombre d'États du Darfour ont inscrit leurs étudiants dans les États du Nil et du Nil Blanc et passeront les examens sous le nom de leurs États.

M. Moatasem a expliqué que le Département des examens a commencé à préparer les examens de 2024 dès l'annonce des résultats de 2023, et étant donné que le travail s'est déroulé dans des circonstances exceptionnelles, nous avons formé une salle d'opérations qui a travaillé 24 heures sur 24 et a accompli la tâche avec la participation et le soutien des agences de l'État. Nous avons livré les examens à tous les centres à l'intérieur et à l'extérieur du pays, révélant que les examens ont été imprimés en un temps record et sans problème, et félicitant toutes les agences qui ont soutenu et contribué à cet important effort national.

Il a souligné que la tenue des examens à temps reflète la présence du pays et qu'à l'échelle mondiale, un pays est jugé par ses performances éducatives. Il a expliqué que le ministère souhaite organiser des examens différés pour combler le fossé et compenser ce que nous avons manqué en raison de la guerre et de la poursuite du système éducatif, annonçant son empressement, ses efforts sérieux et sa volonté d'organiser les examens de la promotion 2025 cette année.

Le Cheikh a souligné que le certificat d'études secondaires est un exemple de certificat international et surpasse le certificat local, soulignant que le système d'examen soudanais est très avancé et bénéficie d'une grande transparence et d'une grande équité, notant que certains grands pays ont exprimé leur désir de transférer l'expérience soudanaise.

M. Moatasem a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à toutes les entités qui ont contribué et aidé à l'organisation et à la préparation des examens, notamment le Conseil de souveraineté, le Conseil des ministres, les services de sécurité et de police, ainsi que les organisations internationales et locales, notamment l'UNICEF et l'UNESCO, qui ont fourni un soutien logistique et matériel. Il a souligné que toutes les agences de l'État ont répondu à toutes les demandes du ministère.