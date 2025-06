Soudan: La salle centrale de fournitures médicales débute ses missions sur le terrain et commence a retirer les décombres en vue de l'entretien des entrepôts endommagés

La Chambre Centrale du Fonds National pour les Approvisionnements Médicaux a commencé à mettre en œuvre ses tâches sur le terrain et à déterminer les priorités d'intervention urgentes, dans le cadre des efforts en cours pour restaurer le système national d'approvisionnement en médicaments après les conditions laissées par la guerre.

Les équipes de travail de la Chambre ont commencé aujourd'hui à retirer les décombres des sites touchés, en vue de la réhabilitation des entrepôts qui n'ont pas subi de dommages importants pendant la guerre. Cela fait partie d'un plan global visant à rétablir progressivement et en toute sécurité le système pharmaceutique.

Ces efforts visent à utiliser ces sites pour stocker les médicaments entrants, contribuant ainsi à accélérer les opérations de réponse et à assurer la bonne distribution des fournitures pharmaceutiques aux établissements de santé.

Ces dispositions s'inscrivent également dans la préparation systématique du retour de l'activité pharmaceutique au sein de la capitale nationale.

Parallèlement, le Fonds, en coordination avec les autorités compétentes, a identifié et documenté un certain nombre de véhicules non identifiés stationnés sur le terrain de la Fondation et les a remis aux autorités compétentes par l'intermédiaire d'un comité conjoint du Fonds et de la police. Cette étape s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'environnement de travail et de la levée des obstacles qui entravent la reprise du travail institutionnel.

La direction du Fonds a confirmé que ces mesures sont mises en œuvre conformément aux directives de l'État visant à réactiver les installations de services vitales, notamment les fournitures médicales, afin d'assurer la stabilité du service national de santé et l'acheminement des médicaments aux citoyens.