Afrique: Directeur des douanes rencontre ses homologues d'Arabie Saoudite, d'Algérie et du Yémen en marge des réunions du conseil de coopération douanière à Bruxelles

Le directeur général des forces douanières, Lit-Gen de police Salah Ibrahim a tenu une série de réunions bilatérales avec un certain nombre de chefs de services douaniers de pays frères, en marge de sa participation aujourd'hui aux réunions du Conseil de coopération douanière dans ses (145) et (146) sessions, qui se tiennent au siège de l'Organisation mondiale des douanes dans la capitale belge, Bruxelles.

Ces réunions ont réuni le directeur général des douanes saoudiennes, le directeur général des douanes algériennes et le directeur général des douanes yéménites.

Au cours de ces réunions, les aspects de la coopération douanière conjointe ont été abordés, ainsi que les moyens d'améliorer la coordination dans les domaines de l'échange d'informations et d'expertise, de la formation, de la lutte contre la contrebande et de la simplification et de la facilitation des procédures douanières.

Dans ce contexte, Lit-Gen Salah a souligné que ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens d'intégration et de coopération entre les administrations douanières sœurs. Il a souligné que la nature de la situation actuelle exige une plus grande ouverture et une coordination conjointe entre nous pour relever les défis douaniers et sécuritaires.

Son Excellence a ajouté que les douanes soudanaises croient en l'importance de construire des partenariats stratégiques efficaces basés sur l'échange d'expertise et le développement des performances, lui permettant de suivre le rythme des changements rapides observés à l'échelle mondiale dans le secteur douanier.