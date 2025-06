Soudan: Ministres de la défense et de l'Intérieur prêtent serment devant le Président du Conseil Souverain

Lit-Gen Hassan Daoud Kayan a prêté serment aujourd'hui devant le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, en tant que ministre de la Défense, et le Lit-gen Babiker Samara Mustafa en tant que ministre de l'Intérieur.

La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du Premier ministre de transition, Dr. Kamil Idris, Secrétaire général du Conseil de souveraineté, du lieutenant général Dr. Mohamed El Ghali chef du pouvoir judiciaire de l'État de la mer Rouge, représentant le juge en chef.

Dans un communiqué de presse, le Lit-Gen Hassan Daoud a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants du pays pour la confiance qu'ils lui ont accordée en le nommant ministre de la Défense, notant que le pays traverse des circonstances difficiles qui nécessitent l'unité pour préserver l'intégrité territoriale du Soudan.

Le ministre de la Défense a affirmé son engagement à assurer la sécurité, la stabilité et la paix, et à défendre la souveraineté du Soudan. Il a déclaré : « Nous travaillerons en coordination et en coopération avec diverses agences de l'État pour atteindre les objectifs suprêmes du Soudan et répondre aux aspirations du peuple soudanais. »

Le ministre de la Défense a déclaré : « Nous assurons au peuple soudanais que nous serons une main sûre dans l'unité du pays et que nous nous efforcerons de parvenir à un règne de droit au Soudan et de tenir pour responsable quiconque néglige ses devoirs », soulignant l'importance de l'unité nationale dans la construction du Soudan.

Saluant les sacrifices et la bravoure des forces armées, des forces conjointes, des forces mobilisées et de la résistance populaire dans la défense de la patrie, de son sol, de son unité et de sa souveraineté.

Le ministre de la Défense a souligné la nécessité de parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité pour parvenir au développement souhaité, affirmant que les forces armées travailleront pour combler les lacunes, protéger l'économie soudanaise et préserver les acquis du pays.

De son côté, le ministre de l'Intérieur, le Lit-Gen Babiker Samra a noté que le Soudan est confronté à des défis sécuritaires, affirmant la capacité du pays à les surmonter. Il a salué les victoires remportées par les forces armées et leurs forces de soutien, ajoutant que les forces armées sont capables de vaincre et de vaincre les milices terroristes.

Son Excellence a souligné le rôle du ministère de l'Intérieur dans la période à venir pour assurer la sécurité et fournir des services aux citoyens, notant qu'un plan de sécurité d'urgence sera mis en place pour faire respecter l'autorité de l'État et l'état de droit.