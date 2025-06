Afrique: J-5 avant la CAN Féminine - Raïssa Feudjio, l'éclair d'une nation

Le compte à rebours se poursuit pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024. À l'occasion de cette 13e édition, CAFOnline.com vous propose chaque jour un retour sur les moments forts qui ont marqué l'histoire de la compétition. À J-5 du coup d'envoi, cap sur l'édition 2016 et le but inoubliable de Raïssa Feudjio en demi-finale, lors de la CAN organisée au Cameroun.

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine débute dans 5 jours.

Le 29 novembre 2016, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, 40 000 spectateurs retiennent leur souffle. Le Cameroun affronte le Ghana en demi-finale. Les Lionnes Indomptables, soutenues par un public en feu, veulent offrir au pays une qualification historique pour la finale, à domicile. Mais la pression est immense, et le match fermé. À l'heure de jeu, le score est toujours de 0-0.

À la 71e minute, tout bascule. Sur une action confuse dans la surface ghanéenne, le ballon revient dans les pieds de Raïssa Feudjio. Sans hésiter, la milieu de terrain arme une frappe sèche du pied droit. Le ballon transperce la défense et bat la gardienne. Le Cameroun mène. Le stade explose.

« C'est un moment que je n'oublierai jamais. J'ai frappé sans vraiment réfléchir, portée par l'énergie du public. Quand j'ai vu le ballon au fond, j'ai eu les larmes aux yeux », confiera Raïssa quelques années plus tard.

Son but n'est pas seulement décisif. Il est symbolique. Il incarne une génération déterminée à faire briller le Cameroun dans une compétition longtemps dominée par le Nigeria. Cette frappe, devenue légendaire, qualifie les Lionnes Indomptables pour finale continentale à domicile. « Ce n'était pas qu'un but, c'était une délivrance. On savait que tout un peuple était derrière nous. C'était notre CAN, notre moment », ajoutait Feudjio.

Si la finale contre le Nigeria, quelques jours plus tard, se soldera par une défaite cruelle (1-0), l'aventure de 2016 restera comme un moment fondateur pour le football féminin camerounais. Et le but de Raïssa Feudjio comme l'une des plus belles émotions vécues au stade de Yaoundé.