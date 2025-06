Maroc: 25ème FICAK - 'The Village Next to Paradise' remporte le grand prix

Le long-métrage somalien "The Village Next to Paradise", réalisé par Mo Harawe, a remporté le Grand Prix "Ousmane Sembene" de la 25e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK), dont la cérémonie de clôture s'est tenue, samedi soir, en présence d'un parterre de personnalités de divers horizons.

Le film, salué par la critique pour la sobriété de ses décors, la profondeur de ses personnages et la sincérité des émotions qu'il transmet, s'est imposé parmi une sélection de quinze longs-métrages africains en compétition officielle.

"The Village Next to Paradise" a également obtenu le Prix de la critique cinématographique africaine, en reconnaissance de la qualité artistique et de l'engagement thématique de l'oeuvre.

Dans la catégorie des longs-métrages, le Prix du jury "Nour Eddine Saïl" a été attribué à "Empreintes du vent" de la réalisatrice marocaine Layla Triqui, tandis que le Prix de la mise en scène "Idrissa Ouédraogo" est revenu à "Radia" de la cinéaste marocaine Khaoula Assebab Benomar. Le Prix du meilleur scénario "Samir Farid" a, quant à lui, été décerné à "Black Tea" du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako.

Par la même occasion, le Prix du meilleur rôle féminin "Amina Rachid" a été remis à la Tunisienne Sara Hanachi pour sa performance dans le long-métrage "Le Pont", alors que le Prix du meilleur rôle masculin "Mohamed Bastaoui" a été décroché par Ben Mahmoud Mboow, pour son rôle dans le film sénégalais "Demba".

Dans la catégorie des courts-métrages, le Grand Prix "Najib Ayad" a été attribué à "Chikha" des réalisateurs Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji (Maroc), tandis que le Prix du jury "Paulin Soumanou Vieyra" est revenu à "Noce d'eau" de la réalisatrice béninoise Aurielle Jioya.

Grande nouveauté de cette édition, le Prix de la Fédération des festivals panafricains de cinéma et de télévision a été remporté par le court-métrage libyen "Rise", du réalisateur Osama Rezg, témoignant de l'ouverture du festival à de nouveaux réseaux cinéphiles du continent.

Par ailleurs, le film tunisien "Le Pont" de Walid Mattar s'est vu attribuer le Prix "Don Quichotte" de la Fédération nationale des ciné-clubs au Maroc (FNCCM), tandis que le film marocain "Casa-Dakar" d'Ahmed Boulane a reçu une mention spéciale.

Cette 25e édition a été particulière à plus d'un titre, a souligné le directeur du festival, Iz-Eddine Gourirran, notant qu'elle marque un quart de siècle d'engagement en faveur du cinéma africain et du dialogue des cultures.

Intervenant à cette occasion, il a relevé que ce rendez-vous cinématographique a été aussi l'occasion de célébrer la créativité, l'inclusion et la résilience des artistes qui, malgré les défis, "continuent de faire rayonner notre continent sur les écrans du monde".

Bouillon de culture Zineb Mekouar

L'écrivaine Zineb Mekouar a remporté le prix Henri de Régnier 2025 de l'Académie Française pour son deuxième roman "Souviens-toi des abeilles", paru dans les éditions Gallimard, a annoncé la prestigieuse institution française qui oeuvre pour le rayonnement des lettres.

Zineb Mekouar a été récompensée dans la catégorie « Prix de soutien à la création littéraire », selon le palmarès 2025 de l'Académie Française, dévoilé jeudi. Le palmarès contient au total 71 distinctions dans les domaines notamment de la littérature, de la poésie, de la critique, de la philosophie, de l'histoire, du cinéma, du théâtre et de la musique française.

«Je suis très émue de recevoir ce prix, si beau, octroyé par l'Académie française, institution que j'admire et respecte immensément», a réagi la jeune lauréate marocaine dans une déclaration à la MAP.