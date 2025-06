Algérie: Le Conseil de la nation participe en Grèce à la 296e session du Comité exécutif de l'UIP

Alger — Les travaux de la 296e session du Comité exécutif de l'Union interparlementaire (UIP), ont débuté dimanche, à Olympie, en Grèce, avec la participation d'une délégation du Conseil de la nation, a indiqué un communiqué du Conseil.

La délégation du Conseil de la nation est composée du président du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND), membre du Comité exécutif de l'UIP, M. Abderrahmane Guenchouba, et de M. Kamel Khelifati, membre du Conseil de la nation et membre du groupe de travail sur les sciences et la technologie de l'UIP,

Les participants à cette session qui se poursuivra jusqu'au 1er juillet, auront à examiner "des questions organisationnelles et financières ainsi que d'autres questions liées à la situation de certains parlements membres, telles que l'adoption du rapport de la dernière réunion du Comité exécutif et l'examen des amendements proposés aux statuts de l'Union", précise le communiqué.

Ils examineront, également, "la vision globale élaborée par l'UIP sur les mécanismes adoptés pour faire face aux crises qui menacent la paix et la sécurité internationales, outre l'évaluation de l'efficacité de sa politique fondée sur des mécanismes politiques, institutionnels et programmatiques". "Le projet d'une nouvelle stratégie sur le travail de cette instance parlementaire mondiale pour la période 2027-2031", a été, aussi, examiné, selon la même source.

Les membres du Comité ont souligné la nécessité d'adopter des mécanismes "plus efficaces" pour mettre fin aux conflits dans le monde et ont appelé à promouvoir le rôle des parlements dans l'instauration de la paix en renforçant la médiation parlementaire dans la résolution des conflits. Ils ont également proposé la création d'un "centre parlementaire d'alerte précoce" chargé de surveiller les développements entrainant un conflit et d'anticiper son règlement", conclut le communiqué.