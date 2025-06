Tunisie: Guerre de libération nationale - Souveraineté et refus de tout diktat étranger

Guerre de libération nationale...Volonté du peuple...Indépendance de la décision...Souveraineté nationale... Primauté de la loi pour tous...Niet à tout diktat de l'étranger...

Autant d'orientations et de postulats auxquels l'Etat tunisien accorde une importance sans équivoque dans la gestion des affaires du pays dans un cadre de bonne gouvernance et de transparence totale conformément aux aspirations et aux attentes du peuple.

En effet, le Président Kaïs Saïed ne rate aucune occasion pour réaffirmer ces principes immuables, clairement réitérés dans le cadre de son projet sociétal pour une Tunisie nouvelle, plus particulièrement après la mise en place du processus du 25 juillet 2021 et sa confirmation suite à sa réélection triomphale le 6 octobre 2024.

C'est dans cet esprit que le Chef de l'Etat conduit au quotidien la gestion de la chose publique en criant, haut et fort, que la priorité est accordée à la volonté du peuple, loin de toute ingérence étrangère comme le souhaitent certaines forces occultes et autres lobbies qui rêvent d'un retour aux périodes sombres, plus particulièrement celle de la décennie noire, tristement célèbre par la multiplication des affaires de spéculations doublées de pratiques de corruption.

Lors de sa rencontre, vendredi, avec le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, et le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, le Président de la République a assuré, de nouveau, que le peuple tunisien est en train de mener «une guerre de libération sans merci sur tous les fronts», ce qui conforte la détermination des différentes institutions du pays, plus précisément l'exécutif et le législatif, à conjuguer leurs efforts pour la mise au point des textes nécessaires pour mener à bon port la barque Tunisie.

Autrement dit, la politique de l'État tunisien et la gestion des affaires du pays sont tracées et déterminées par ses institutions élues, qui veillent à concrétiser la volonté de son peuple, dans le cadre de la Constitution et de l'ensemble de ses législations.

En effet, le souci premier et essentiel des gouvernants reste la satisfaction des revendications de la population dans toutes les régions de Tunisie, sans exclusive, contrairement à ce que croient certaines parties qui recherchent plutôt l'approbation de certaines forces étrangères. Et comme l'a martelé le Chef de l'Etat en substance : «La Tunisie n'est ni une ferme ni un verger, comme tentent de le faire croire certains».

Dans le même ordre d'idées, le Président Kaïs Saïed a fustigé la mentalité et les tentatives de «cercles se disant patriotes mais liés à des parties étrangères, qui s'emploient à attiser les tensions par tous les moyens, mais ces parties sont connues et démasquées tout en promettant qu'elles seront jugées selon les lois du pays qui trancheront leur cas.

Et d'ajouter, solennellement que le peuple «connaît toute la vérité et se chargera de faire échouer tous les complots qui se trament contre lui».

En résumé, la situation est, désormais, tranchée grâce à la volonté et à la détermination du Président de la République qui a clairement annoncé, pour la énième fois, que la loi s'appliquera à tous sans exception avec la contribution du peuple en vue de déjouer les diverses manoeuvres tramées contre lui.