Tunisie: Du côté du Parc A - CA confidentiel

Un mercato sous le sceau du secret afin de ne pas se faire «doubler» par la concurrence. Les tenants clubistes ne laissent quasiment rien filtrer pour le moment...

Les séances d'entraînement biquotidiennes se déroulent au Parc Mounir-Kebaili sous le commandement de Mohamed Sahli. Volet éléments qui prendront le train en marche d'ici peu, les deux recrues que sont le gardien Mouhib Chamakh et le latéral Houssem Hassan Ramadhan rejoindront leurs nouveaux coéquipîers d'ici 48 heures tout au plus.

Quid de l'ailier droit congolais Phillippe Kinzumbi qui n'a pas fait acte de présence lors de la première séance d'entraînement de l'équipe fanion ? L'ex-attaquant du TP Mazembe, 26 ans, a tout simplement bénéficié d'une permission de la part du timonier clubiste et devrait être de retour au Parc A aujourd'hui, ou au plus tard demain.

Enfin, les joueurs prêtés la saison passée et de retour au CA, à l'instar de Mohamed Amine Khadhraoui, Mohamed Ali Omri ( de retour de la JSO) et Yahia Metiri (revenant de l'OB) reprendront le chemin des entraînements mardi prochain.

La nouvelle promotion arrive !

Lors de la reprise des répétitions, coach Mohamed Sahli a fait appel à plusieurs jeunes du cru. Ces purs produits du vivier clubiste ont pour noms : Ammar Abdelhak, arrière gauche natif de 2007; Talel Guizani, natif de 2005, axial polyvalent qui peut aussi évoluer à l'entrejeu, Rayan Zouabi, un autre défenseur central, natif de 2007; Oussama Sayari, ailier droit natif de 2005; Hamza Laâbidi, pivot de 19 ans et Youssef Mrad, milieu relayeur de 18 ans. Avec cette promotion, le CA reste fidèle à une politique largement ancrée chez les Clubistes : la formation et la promotion des pépites du CDF en espérant que ces jeunes pousses prendront vite du galon.

Quid de Cherifi ?

Passons aux renforts attendus à présent. Sans citer de noms, le CA est sur plusieurs pistes, sous le sceau du secret, toutefois, afin de ne pas se faire «doubler » par la concurrence. Ce faisant, coach Mohamed Sahli a ainsi coché les noms de sept joueurs à recruter si possible lors de ce mercato.

Les noms n'ont pas fuité, mais le staff clubiste convoite quatre éléments évoluant en Ligue 1 et trois autres étrangers. En ce qui concerne l'axial Ali Youssef, l'international libyen devrait poursuivre avec le CA même si les Cairotes d'Al Ahly seraient vraisemblablement prêts à payer le montant de la clause libératoire de l'ordre de 800 000 dollars pour débaucher le joueur de 23 ans.

Cependant, la vérité d'hier n'est jamais celle d'aujourd'hui, et il suffirait qu' Al Ahly cède son libéro marocain Achraf Dari, actuellement convoité outre Méditerranée, pour ensuite surenchérir à propos d'Ali Youssef. Bref, les spéculations vont bon train, mais, pour le moment, Ali Youssef est intransférable et d'ailleurs, selon quelques échos du Parc A, les dirigeants clubistes veulent sérieusement se pencher sur le sujet du joueur libyen, c'est-à-dire lui proposer une revalorisation salariale et porter la clause libératoire à 1 million de dollars, histoire de décourager les clubs preneurs...

Enfin, chapitre joueurs algériens, si le CA n'a pas activé la clause d'option d'achat du milieu offensif Abdelmalek Kelaleche, sous contrat avec le MCA et donc de retour à Alger, concernant le défenseur Taoufik Cherifi, touché aux ligaments croisés il y a une année et pas totalement remis depuis, le moment est venu de se pencher sur son cas.

A 23 ans, ce jeune latéral qui peut aussi glisser dans l'axe mérite une certaine mansuétude au vu de son dévouement passé sur le terrain. Bref, le CA est redevable de quelques mois de salaire et de primes diverses au joueur. Et si le club de Bab Jedid ne compte pas le garder, vu que le mandat de Cherifi prend fin dans un an, une rupture à l'amiable permettrait de clore le dossier et donc d'éviter les conflits émanant des rapports de force.