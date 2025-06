Afrique Centrale: L'accord de paix RDC-Rwanda « n'a rien de bradage de nos ressources » (Thérèse Kayikwamba)

« L'accord signé vendredi à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se concentre sur la paix dans l'Est de la RDC et n'a rien de bradage de nos ressources », a précisé la Ministre d'Etat, ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner.

S'exprimant ainsi à la télévision nationale (RTNC), Thérèse Kayikwamba Wagner insiste sur le respect de cet accord pour une paix concrète dans la région telle que recommandée également par le Président américain, Donald Trump.

« S'il y avait eu bradage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix, je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre, mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui », poursuit la ministre d'Etat.

Selon elle, la RDC et le Rwanda un accord de paix censé mettre fin à un conflit vieux d'environ trois décennies.

Dans ce document, « il n'y a aucune provision sur les questions économiques, sur les questions des minerais stratégiques. Cet accord est très clair. Il prévoit justement la fondation pour un environnement propice dans lequel on peut aussi envisager un retour si vous voulez d'investisseurs ou on peut aussi envisager une économie plus dynamique ».

Cinq axes principaux

Sous l'égide du secrétaire d'État américain, Marco Rubio, l'accord de paix RDC-Rwanda a été conclu le vendredi 28 juin à Washington (USA), pour mettre fin à un conflit vieux de trois décennies entre les deux pays. Il a été signé par Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, et Olivier Nduhungirehe, son homologue rwandais.

Le texte avait été paraphé le 18 juin 2025 à Washington par les experts congolais et rwandais et comprend cinq dispositions principales :