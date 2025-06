Sénégal: Mgr André Gueye reçoit le pallium ce dimanche des mains du pape Léon XIV

Ce dimanche 29 juin 2025, le pape Léon XIV présidera personnellement la cérémonie de remise du pallium aux nouveaux archevêques, notamment à Monseigneur André Gueye de Dakar, marquant un retour à une tradition rare et solennelle. Un moment clé pour l'Église universelle et la zone francophone africaine.

Ce dimanche, en la fête des saints Pierre et Paul, le Vatican sera le théâtre d'un événement d'une grande importance spirituelle et symbolique. Le pape Léon XIV, traditionnellement absent lors de cette cérémonie, a choisi cette année de présider en personne la remise du pallium à 54 nouveaux archevêques, dont Monseigneur André Gueye, archevêque métropolitain de Dakar. La cérémonie, qui se déroulera au Vatican, sera retransmise en direct sur la chaîne KTO, permettant aux fidèles du monde entier de vivre ce moment de communion.

Depuis plusieurs années, cette tradition avait été modifiée par le pape François, qui imposait le pallium lors d'une bénédiction à Rome, puis envoyait ce signe d'autorité par le biais des nonce apostoliques dans chaque pays. Cependant, le pape Léon XIV revient à la pratique ancienne en supervisant lui-même cette cérémonie, mettant en avant son importance symbolique de lien avec le Saint-Père.

Le pallium, symbole d'autorité et de communion avec le pape, est une bande d'étoffe de laine blanche ornée de six croix noires évoquant les stigmates du Christ. Confectionné à partir de la laine de deux agneaux bénis avant Pâques, il représente le service et le sacrifice, des valeurs fondamentales pour tout évêque ou archevêque.

L'archidiocèse de Dakar, par son importance dans la région francophone et en Afrique, voit ainsi l'un de ses représentants, Monseigneur André Gueye, recevoir cette distinction sacrée. La cérémonie constitue un honneur pour la communauté catholique locale, renforçant la place de l'Église dans la société sénégalaise.

Le retour à cette vieille tradition par le pape Léon XIV souligne également l'importance de la symbolique et de la continuité historique dans la pratique ecclésiastique. Entre histoire et spiritualité, cet acte constitue un lien vivant avec les origines du christianisme et la mission de l'Église dans le monde contemporain.