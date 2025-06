Sénégal: Vers la construction d'un centre de fumage du poisson moderne à Kafountine (ministre)

Kafountine — Les services du ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires prévoient de construire un centre de fumage moderne de poisson à Kafountine (sud), pour permettre aux acteurs locaux se "travailler de manière écologique".

"Nous envisageons de construire à Kafountine un certain nombre d'infrastructures, par exemple un centre de fumage moderne qui va régler ce problème de bois et permettre aux acteurs de travailler de manière écologique", a déclaré la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf.

Mme Diouf a fait cette déclaration au terme de la deuxième étape d'une visite qu'elle effectuait dans la région de Ziguinchor.

"Kafountine produit entre 40.000 et 70. 000 tonnes par an de produits halieutiques. Ce qui est très important. C'est un site de pêche très important en Casamance et au niveau national en général", a fait observer Fatou Diouf.

Mais "c'est un site qui manque de tout". "Ici, a déploré Fatou Diouf, il n'y a pas de quai de pêche à cause de l'avancée de la mer. Ils n'ont pas [non plus] de chambre froide pour pouvoir conserver les produits".

Il en résulte que les femmes transformatrices, par exemple, "travaillent dans des conditions difficiles". "Elles utilisent encore le bois pour faire le fumage du poisson avec toutes les conséquences" en termes de santé publique et d'impact sur l'environnement", a regretté la ministre des Pêches.

Elle a aussi donné des assurances concernant la reprise du projet de construction de l'aire de transformation moderne de Kafountine, qui, dit-elle, "va avoir toutes les infrastructures nécessaires pour permettre aux femmes de travailler en toute quiétude avec un jardin d'enfants à côté et une infirmerie".

Lors de sa visite, Fatou Diouf a remis aux acteurs locaux du secteur un kit de renforcement comprenant du matériel de pesage, des bottes, des glacières et divers équipements destinés à améliorer les conditions de travail des pêcheurs et transformatrices.

Pour assurer la sécurité de la pêche artisanale, elle a aussi promis un lot gratuit de 2.000 gilets aux acteurs.